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ZARYA
Дизайнеры Санкт-Петербург, Россия
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    • ЗАРЯ - архитектурное бюро.

    Архитектурное проектирование, дизайн интерьера,комплексное развитие территории.

    Благодаря междисциплинарной команде и отлаженной работес партнерами ‚ ведем объекты на протяжении всего периода отстадии концепции до сдачи объекта в эксплуатацию.

    Создаем проекты в ВМ среде ‚ то есть моделируем всеразделы проекта в виртуальном пространстве в зд. Благодаря чему : мы не допускаем пересечений инженерии ‚ дизайна и архитектуры ‚ а клиент экономит время и имеет возможностьконтролировать процесс в онлаин режиме.

    По желанию, презентуем концепцию в VR.

    В нашу команду входят : архитекторы, дизайнеры, инженеры, конструктора, художники , менеджеры и комплектаторы.

    У нас есть необходимые для работы лицензии и допуски СРО.

    Мы работаем с постоянными партнерами : строительные компании, столярные и каменные производства, салоны поставляющие свет и умную электронику, инжиниринговые компании устанавливающие вентиляцию,кондиционирование и отопление. 

    Есть опыт реализации общих объектов, поэтому можем брать ответственность за весь цикл работ.


    Услуги
    Архитектурное проектирование Дизан Инженерное проектирование
    Регионы обслуживания
    • worldwide
    • Санкт-Петербург, Россия
    Награды компании
    • Public Space Award 2019
    • ADD 2019
    Адрес
    Кожевенная линия 40 Е
    199910 Санкт-Петербург, Россия
    Россия
    +7-9045540863 zarya-group.com
    Законное владение

    Санкт-Петербург Кожевенная линия д.40 Е

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