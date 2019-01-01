ЗАРЯ - архитектурное бюро.
Архитектурное проектирование, дизайн интерьера,комплексное развитие территории.
Благодаря междисциплинарной команде и отлаженной работес партнерами ‚ ведем объекты на протяжении всего периода отстадии концепции до сдачи объекта в эксплуатацию.
Создаем проекты в ВМ среде ‚ то есть моделируем всеразделы проекта в виртуальном пространстве в зд. Благодаря чему : мы не допускаем пересечений инженерии ‚ дизайна и архитектуры ‚ а клиент экономит время и имеет возможностьконтролировать процесс в онлаин режиме.
По желанию, презентуем концепцию в VR.
В нашу команду входят : архитекторы, дизайнеры, инженеры, конструктора, художники , менеджеры и комплектаторы.
У нас есть необходимые для работы лицензии и допуски СРО.
Мы работаем с постоянными партнерами : строительные компании, столярные и каменные производства, салоны поставляющие свет и умную электронику, инжиниринговые компании устанавливающие вентиляцию,кондиционирование и отопление.
Есть опыт реализации общих объектов, поэтому можем брать ответственность за весь цикл работ.
- Услуги
- Архитектурное проектирование Дизан Инженерное проектирование
- Регионы обслуживания
- worldwide
- Санкт-Петербург, Россия
- Награды компании
- Public Space Award 2019
- ADD 2019
- Адрес
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Кожевенная линия 40 Е
199910 Санкт-Петербург, Россия
Россия
+7-9045540863 zarya-group.com
Санкт-Петербург Кожевенная линия д.40 Е