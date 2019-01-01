ЗАРЯ - архитектурное бюро.

Архитектурное проектирование, дизайн интерьера,комплексное развитие территории.

Благодаря междисциплинарной команде и отлаженной работес партнерами ‚ ведем объекты на протяжении всего периода отстадии концепции до сдачи объекта в эксплуатацию.

Создаем проекты в ВМ среде ‚ то есть моделируем всеразделы проекта в виртуальном пространстве в зд. Благодаря чему : мы не допускаем пересечений инженерии ‚ дизайна и архитектуры ‚ а клиент экономит время и имеет возможностьконтролировать процесс в онлаин режиме.

По желанию, презентуем концепцию в VR.

В нашу команду входят : архитекторы, дизайнеры, инженеры, конструктора, художники , менеджеры и комплектаторы.

У нас есть необходимые для работы лицензии и допуски СРО.

Мы работаем с постоянными партнерами : строительные компании, столярные и каменные производства, салоны поставляющие свет и умную электронику, инжиниринговые компании устанавливающие вентиляцию,кондиционирование и отопление.

Есть опыт реализации общих объектов, поэтому можем брать ответственность за весь цикл работ.



