Мебельная компания WOODsystems. Мы создаём всю корпусную мебель для дизайнеров и архитекторов, и находимся в Киеве. Делаем проекты как по всей Украине, так и Европе. Мы являемся чем-то вроде швейцарского ножа для дизайнеров. Удобны, создаем комфортные условия для сотрудничества, многофункциональны и все наши опции сконцентрированы в одном месте: производство в 1200 м2, по которому мы проводим регулярные экскурсии самая масштабная библиотека профильных образцов мебельных материалов. С правом пользования нашими партнерами библиотека непрофильных образцов (магнитные фасады, жидкие металлы, аннодировка, гальваника, кожаные фасады...) лаборатория по созданию разработок и прототипов будущего: материалы, комплектующие, тестирование фурнитуры, программное обеспечение и больше стенды контрольных сборок мебели, где вы можете отследить реальное качество изделий шоу-рум по сложным узлам и стыковкам в мебели Подключайтесь к партнерству, приезжайте на экскурсию. Мы нацелены на долгое и взаимовыгодное сотрудничество.
- Услуги
- кухни
- интерьер кухни
- дизайн интерьер
- меблировка
- фурнитура
- Регионы обслуживания
- Киев и Украина
- Адрес
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Сергиенко 18
03134 Киев, Украина
Украина
+380-984718351