Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
WOODsystems
Мебель и аксессуары Киев, Украина
Обзор 1Проекты (1) 11Книги идей (11)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Bushido, WOODsystems WOODsystems КухняКухонная мебель Серый
    Bushido, WOODsystems WOODsystems КухняКухонная мебель Серый
    Bushido, WOODsystems WOODsystems КухняКухонная мебель Серый
    +7
    Bushido
    Мебельная компания WOODsystems. Мы создаём всю корпусную мебель для дизайнеров и архитекторов, и находимся в Киеве. Делаем проекты как по всей Украине, так и Европе. Мы являемся чем-то вроде швейцарского ножа для дизайнеров. Удобны, создаем комфортные условия для сотрудничества, многофункциональны и все наши опции сконцентрированы в одном месте: производство в 1200 м2, по которому мы проводим регулярные экскурсии самая масштабная библиотека профильных образцов мебельных материалов. С правом пользования нашими партнерами библиотека непрофильных образцов (магнитные фасады, жидкие металлы, аннодировка, гальваника, кожаные фасады...) лаборатория по созданию разработок и прототипов будущего: материалы, комплектующие, тестирование фурнитуры, программное обеспечение и больше стенды контрольных сборок мебели, где вы можете отследить реальное качество изделий шоу-рум по сложным узлам и стыковкам в мебели Подключайтесь к партнерству, приезжайте на экскурсию. Мы нацелены на долгое и взаимовыгодное сотрудничество.
    Услуги
    • кухни
    • интерьер кухни
    • дизайн интерьер
    • меблировка
    • фурнитура
    Регионы обслуживания
    Киев и Украина
    Адрес
    Сергиенко 18
    03134 Киев, Украина
    Украина
    +380-984718351
      Add SEO element