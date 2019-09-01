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Ландшафтный дизайн от АртМодерн

Компания АртМодерн специализируется на выполнении ландшафтного дизайна любой сложности. Мы работаем в этой сфере уже больше 13 лет, за которые успели поработать как с частными, так и с корпоративными клиентами. На нашем счету десятки успешно реализованных проектов по озеленению участков в Харькове, Харьковской области и Украине, а наличие собственной проектно-дизайнерской и строительно-технической базы позволяет нам выполнять работы по облагораживанию территорий любой площади в оговоренные с заказчиком сроки. В штате АртМодерн профессиональные геодезисты, строители, садовники и инженеры высокого класса, которые способны провести комплексное благоустройство территории в точности по разработанному проекту. Наши специалисты выполняют такие работы какмощение любых видоввозведение подпорных стенок и огражденийобустройство бассейнов и декоративных водоемовустановка скульптурных и архитектурных композицийхудожественная ковкаобустройство газоновподбор и посадка декоративных растенийпосадка крупномеровобрезка садапроектирование и устройство систем автоматического поливаоформление водных и прибрежных зонАртМодерн — это не просто ландшафтный дизайн и благоустройство территорий в Харькове. Это команда профессионалов, которая подходит к своему делу с энтузиазмом и любовью, благодаря чему каждый сад, двор или участок выглядит эстетически привлекательно и неповторимо.