Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Дизайн-студия <q>Идеальное решение</q>
Дизайнеры интерьера Киров, Кировская область, Россия
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дизайн ванной комнаты и санузла, Дизайн-студия "Идеальное решение" Дизайн-студия 'Идеальное решение' Ванная комната в скандинавском стиле Керамика Белый
    Дизайн ванной комнаты и санузла, Дизайн-студия "Идеальное решение" Дизайн-студия 'Идеальное решение' Ванная комната в скандинавском стиле
    Дизайн ванной комнаты и санузла, Дизайн-студия "Идеальное решение" Дизайн-студия 'Идеальное решение' Ванная комната в скандинавском стиле
    +5
    Дизайн ванной комнаты и санузла

    Дизайн-студия "Идеальное решение". Разработка эксклюзивных дизайн-проектов интерьеров домов (в том числе деревянных), квартир, коммерческой недвижимости, ландшафтов, фасадов домов, любой сложности. Комплектация отделочными материалами (плитка, обои, светильники).

    -Эксклюзивный дизайн интерьера квартир и домов в Кирове

    -Ремонт и реализация дизайн проектов под ключ, большое портфолио работ.

    -Комплектация отделочными материалами.

    -С нами Вы легко и без хлопот воплотите желания в жизнь!

    -Ландшафтный дизайн в Кирове

    -Разработка дизайна архитектурных форм зданий и малых форм в Кирове.

    -Дизайн визиток, рекламы, логотипов в Кирове


    Услуги
    Дизайн интерьера.
    Регионы обслуживания
    Киров, Кировская область и Россия
    Адрес
    Московская, 9
    610020 Киров, Кировская область, Россия
    Россия
    +7-9005265161 design43.ru
    Законное владение

    610020, г.Киров, ул. Московская, 9

      Add SEO element