Дизайн-студия "Идеальное решение". Разработка эксклюзивных дизайн-проектов интерьеров домов (в том числе деревянных), квартир, коммерческой недвижимости, ландшафтов, фасадов домов, любой сложности. Комплектация отделочными материалами (плитка, обои, светильники).
-Эксклюзивный дизайн интерьера квартир и домов в Кирове
-Ремонт и реализация дизайн проектов под ключ, большое портфолио работ.
-Комплектация отделочными материалами.
-С нами Вы легко и без хлопот воплотите желания в жизнь!
-Ландшафтный дизайн в Кирове
-Разработка дизайна архитектурных форм зданий и малых форм в Кирове.
-Дизайн визиток, рекламы, логотипов в Кирове
- Услуги
- Дизайн интерьера.
- Регионы обслуживания
- Киров, Кировская область и Россия
- Адрес
-
Московская, 9
610020 Киров, Кировская область, Россия
Россия
+7-9005265161 design43.ru
610020, г.Киров, ул. Московская, 9