Дизайн-студия "Идеальное решение". Разработка эксклюзивных дизайн-проектов интерьеров домов (в том числе деревянных), квартир, коммерческой недвижимости, ландшафтов, фасадов домов, любой сложности. Комплектация отделочными материалами (плитка, обои, светильники).

-Эксклюзивный дизайн интерьера квартир и домов в Кирове

-Ремонт и реализация дизайн проектов под ключ, большое портфолио работ.

-Комплектация отделочными материалами.

-С нами Вы легко и без хлопот воплотите желания в жизнь!

-Ландшафтный дизайн в Кирове

-Разработка дизайна архитектурных форм зданий и малых форм в Кирове.

-Дизайн визиток, рекламы, логотипов в Кирове



