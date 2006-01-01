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ЕвроПроект
Архитекторы Белгород, Россия
Обзор 6Проекты (6) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Дизайн интерьера конференц-зала БелЮИ МВД России имени И.Д.Путилина, ЕвроПроект ЕвроПроект Конференц-центры в эклектичном стиле
    Дизайн интерьера конференц-зала БелЮИ МВД России имени И.Д.Путилина, ЕвроПроект ЕвроПроект Конференц-центры в эклектичном стиле
    Дизайн интерьера конференц-зала БелЮИ МВД России имени И.Д.Путилина, ЕвроПроект ЕвроПроект Конференц-центры в эклектичном стиле
    +3
    Дизайн интерьера конференц-зала БелЮИ МВД России имени И.Д.Путилина
    Проект капитального ремонта фасадов здания УМВД России по Белгородской области, ЕвроПроект ЕвроПроект Коммерческие помещения
    Проект капитального ремонта фасадов здания УМВД России по Белгородской области, ЕвроПроект ЕвроПроект Коммерческие помещения
    Проект капитального ремонта фасадов здания УМВД России по Белгородской области, ЕвроПроект ЕвроПроект Коммерческие помещения
    +8
    Проект капитального ремонта фасадов здания УМВД России по Белгородской области
    Проект 1-этажного 5-комнатного жилого дома в стиле Райта, ЕвроПроект ЕвроПроект Дома в эклектичном стиле
    Проект 1-этажного 5-комнатного жилого дома в стиле Райта, ЕвроПроект ЕвроПроект Дома в эклектичном стиле
    Проект 1-этажного 5-комнатного жилого дома в стиле Райта, ЕвроПроект ЕвроПроект Дома в эклектичном стиле
    +7
    Проект 1-этажного 5-комнатного жилого дома в стиле Райта
    Проект торгово-бытового комплекса в Московской области, ЕвроПроект ЕвроПроект Конференц-центры в эклектичном стиле
    Проект торгово-бытового комплекса в Московской области, ЕвроПроект ЕвроПроект Конференц-центры в эклектичном стиле
    Проект торгово-бытового комплекса в Московской области, ЕвроПроект ЕвроПроект Конференц-центры в эклектичном стиле Коричневый
    +11
    Проект торгово-бытового комплекса в Московской области
    Дизайн-проект отделения Сбербанка нового формата по адресу: Белгород, ул. Королёва, 2г, ЕвроПроект ЕвроПроект Конференц-центры в эклектичном стиле Серый
    Дизайн-проект отделения Сбербанка нового формата по адресу: Белгород, ул. Королёва, 2г, ЕвроПроект ЕвроПроект Конференц-центры в эклектичном стиле
    Дизайн-проект отделения Сбербанка нового формата по адресу: Белгород, ул. Королёва, 2г, ЕвроПроект ЕвроПроект Конференц-центры в эклектичном стиле
    +11
    Дизайн-проект отделения Сбербанка нового формата по адресу: Белгород, ул. Королёва, 2г
    Проект многофункционального медицинского центра по улице Архиерейская в Белгороде, ЕвроПроект ЕвроПроект Конференц-центры в эклектичном стиле Металл Белый
    Проект многофункционального медицинского центра по улице Архиерейская в Белгороде, ЕвроПроект ЕвроПроект Конференц-центры в эклектичном стиле Металл Белый
    Проект многофункционального медицинского центра по улице Архиерейская в Белгороде, ЕвроПроект ЕвроПроект Конференц-центры в эклектичном стиле Металл Белый
    +6
    Проект многофункционального медицинского центра по улице Архиерейская в Белгороде

    ООО «ЕвроПроект» — проектная организация с многолетним опытом работы и безупречной репутацией. Мы предлагаем клиентам весь спектр услуг в области архитектурного и инженерного проектирования, включая разработку проектной документации для строительства, реконструкции и ремонта общественных и жилых зданий, коттеджей, проектирование инженерных сетей, паспортов благоустройства, ландшафтный дизайн, дизайн интерьеров, техническое обследование зданий и сооружений и другие виды работ. С момента своего создания в 2006 году компания активно развивается, выходит на новые рынки в новые регионы, увеличивает клиентскую базу. С 2010 года ООО «ЕвроПроект» имеет свидетельство СРО о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства. Основополагающими принципами работы нашей компании является быстрое и качественное выполнение поставленных целей, применение наиболее рациональных с экономической, функциональной и эстетической точки зрения проектных решений, индивидуальный подход к каждому клиенту и гибкая ценовая политика. Обращайтесь к нам и вне зависимости от сложности стоящих перед Вами задач и имеющихся в вашем распоряжении средств мы обязательно Вам поможем!

    Услуги
    • архитектурное проектирование
    • проектирование домов
    • дизайн интерьеров
    • проектирование многоквартирных домов
    • проектирование общественных зданий
    • инженерное проектирование
    • проектирование отопления
    • проектирование вентиляции
    • проектирование кондиционирования
    • проектирование водоснабжения
    • проектирование канализации
    • проектирование систем электроснабжения
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    Регионы обслуживания
    • Белгород
    • Россия
    • Москва
    • Санкт-Петербург
    Адрес
    ул. Мичурина, 62-Б
    308002 Белгород, Россия
    Россия
    +7-9155645038 www.evropro31.ru
    Законное владение

    308002, г. Белгород, ул. Мичурина, 62-Б, офис 504

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