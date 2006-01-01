ООО «ЕвроПроект» — проектная организация с многолетним опытом работы и безупречной репутацией. Мы предлагаем клиентам весь спектр услуг в области архитектурного и инженерного проектирования, включая разработку проектной документации для строительства, реконструкции и ремонта общественных и жилых зданий, коттеджей, проектирование инженерных сетей, паспортов благоустройства, ландшафтный дизайн, дизайн интерьеров, техническое обследование зданий и сооружений и другие виды работ. С момента своего создания в 2006 году компания активно развивается, выходит на новые рынки в новые регионы, увеличивает клиентскую базу. С 2010 года ООО «ЕвроПроект» имеет свидетельство СРО о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства. Основополагающими принципами работы нашей компании является быстрое и качественное выполнение поставленных целей, применение наиболее рациональных с экономической, функциональной и эстетической точки зрения проектных решений, индивидуальный подход к каждому клиенту и гибкая ценовая политика. Обращайтесь к нам и вне зависимости от сложности стоящих перед Вами задач и имеющихся в вашем распоряжении средств мы обязательно Вам поможем!
- Услуги
- архитектурное проектирование
- проектирование домов
- дизайн интерьеров
- проектирование многоквартирных домов
- проектирование общественных зданий
- инженерное проектирование
- проектирование отопления
- проектирование вентиляции
- проектирование кондиционирования
- проектирование водоснабжения
- проектирование канализации
- проектирование систем электроснабжения
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- Регионы обслуживания
- Белгород
- Россия
- Москва
- Санкт-Петербург
- Адрес
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ул. Мичурина, 62-Б
308002 Белгород, Россия
Россия
+7-9155645038 www.evropro31.ru
308002, г. Белгород, ул. Мичурина, 62-Б, офис 504