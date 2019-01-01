Компания существует на рынке Казахстана 10 лет, на рынке Узбекистана с 2019 года, является одной из ведущих проектных организаций на рынке. Выполняются проекты, всех объектов недвижимости, торговые центры, бизнес центры, жилые многофункциональные комплексы, промышленно-гражданские объекты и иные.

Краткое портфолио:

https://cloud.mail.ru/public/jfbJ/5cT17oUjZ



