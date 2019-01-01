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ТОО « B.I.G. ENGINEERING» (Би.Ай.Джи. Инжиниринг)
Инжиниринговые компании Алматы, Казахстан
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    • ТОО « B.I.G. ENGINEERING» (Би.Ай.Джи. Инжиниринг)
    ТОО « B.I.G. ENGINEERING» (Би.Ай.Джи. Инжиниринг)
    ТОО « B.I.G. ENGINEERING» (Би.Ай.Джи. Инжиниринг)
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    Компания существует на рынке Казахстана 10 лет, на рынке Узбекистана с 2019 года, является одной из ведущих проектных организаций на рынке. Выполняются проекты, всех объектов недвижимости, торговые центры, бизнес центры, жилые многофункциональные комплексы, промышленно-гражданские объекты и иные.

    Краткое портфолио:

    https://cloud.mail.ru/public/jfbJ/5cT17oUjZ


    Услуги
    • Проектирование всех видов
    • архитектура
    • дизайн интерьеров
    • строительное проектирование
    • адаптация иностранных проектов
    • авторский надзор
    Регионы обслуживания
    • Алматы
    • Нур-Султан (Астана)
    • Актобе
    • Костанай
    • Атырау
    • Актау
    • Шимкент
    • Тараз
    • Уральск
    • Талдыкорган
    • Павлодар
    • Казахстан
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    Адрес
    Сатпаева, 30/8
    старый 050040/A15P5B5 новый Алматы, Казахстан
    Казахстан
    +7-7788888990 www.bige.kz
    Законное владение

    г.Алматы, Бостандыкский р-н, ул.Сатпаева, 30/8, БЦ «Тенгиз Тауэрс», 2 этаж, офис 143

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