Компания существует на рынке Казахстана 10 лет, на рынке Узбекистана с 2019 года, является одной из ведущих проектных организаций на рынке. Выполняются проекты, всех объектов недвижимости, торговые центры, бизнес центры, жилые многофункциональные комплексы, промышленно-гражданские объекты и иные.
Краткое портфолио:
https://cloud.mail.ru/public/jfbJ/5cT17oUjZ
- Услуги
- Проектирование всех видов
- архитектура
- дизайн интерьеров
- строительное проектирование
- адаптация иностранных проектов
- авторский надзор
- Регионы обслуживания
- Алматы
- Нур-Султан (Астана)
- Актобе
- Костанай
- Атырау
- Актау
- Шимкент
- Тараз
- Уральск
- Талдыкорган
- Павлодар
- Казахстан
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- Адрес
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Сатпаева, 30/8
старый 050040/A15P5B5 новый Алматы, Казахстан
Казахстан
+7-7788888990 www.bige.kz
Законное владение
г.Алматы, Бостандыкский р-н, ул.Сатпаева, 30/8, БЦ «Тенгиз Тауэрс», 2 этаж, офис 143