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Студия дизайна, мебели <q>АПлюс</q>
Производители кухонь Новосибирск, Россия
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    • Кухня с эксклюзивными фасадами, Студия дизайна, мебели "АПлюс" Студия дизайна, мебели 'АПлюс' КухняКухонная мебель Дерево Эффект древесины
    Кухня с эксклюзивными фасадами, Студия дизайна, мебели "АПлюс" Студия дизайна, мебели 'АПлюс' КухняКухонная мебель Дерево Эффект древесины
    Кухня с эксклюзивными фасадами, Студия дизайна, мебели "АПлюс" Студия дизайна, мебели 'АПлюс' КухняКухонная мебель Дерево Эффект древесины
    +3
    Кухня с эксклюзивными фасадами

    Если для Вас важно:

    - то, как выглядит ваша квартира или коттедж;

    - насколько они удобна и уютна;

    - наличие единого стиля и достойное качество исполнения всей домашней мебели;

    - оптимально (цена-качество) подобранная бытовая техника для кухни, ванной и гостиной;

    - проработанный дизайн-проект интерьеров помещений;

    - архитектурно-строительное проектирование Вашей квартиры, коттеджа, особняка;

    - доброжелательное и вежливое отношение к Вам, как к клиенту…,то Вы сделаете правильный выбор, обратившись к нам!

    Потому, что:

    - выбрав из портфолио работ наших дизайнеров близкий Вам по стилю, цветовому решению вариант, с Вами будет работать именно автор выбранного интерьера. Вам ведь нужен единомышленник, а не оппонент!;

    - уют и покой в доме создается не только внутрисемейными отношениями, но и обстановкой, мебелью, предметами интерьера. Об этом знают наши дизайнеры и они будут учитывать Ваши пожелания и информировать Вас о наших возможностях.;

    - мы можем изготовить и смонтировать всю корпусную мебель для Вашего дома в соответствии с разработанным дизайн-проектом.

    - мы являемся прямыми партнерами таких производителей бытовой техники, как ASKO, NEFF, TEKA, KORTING, AEG, BOSCH, EUROCAVE и т.д. Поэтому вся техника будет поставлена Вам напрямую от производителя. Мало того, мы не занимаемся бытовой техникой, которой забиты полки федеральных сетевых магазинов. Мы стремимся предоставлять Клиентам только тот товар, в котором мы уверены. Нам не нужны конфликты с нашими Клиентами. У нас нет для этого ни времени, ни желания.

    - наши дизайнеры и архитекторы имеют высшее специальное образование и большой опыт работы. И у многих из них есть работы отмеченные, как отечественными, так и зарубежными дипломами. Поэтому мы способны выполнить все проектные работы для Вашей квартиры, коттеджа, особняка;

    - а еще Вы можете посетить наш салон «АПлюс» (по адресу: Новосибирск, ул. Ленина,53), преимуществом которого является возможность наглядной демонстрации образцов мебели , бытовой техники фирм ASKO, TEKA, Korting. Здесь мы Вам расскажем и покажем на деле, что значит европейское качество, поможем подобрать всю бытовую технику для дома или оборудовать минипрачечную, разработаем дизайн-проект кухни, проконсультируем по техническим характеристикам и, при этом, мы постараемся быть не скучными…

    Регионы обслуживания
    • Новосибирск
    • Новосибирская область
    • Томск
    • Омск
    • Кемерово
    • Алтай
    • Россия
    Адрес
    Ленина, 53
    630004 Новосибирск, Россия
    Россия
    +7-9137769615 aplus-bt.com
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    Юр. Адрес: 630108 г.Новосибирск, ул. Станиславского,1

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