Если для Вас важно:
- то, как выглядит ваша квартира или коттедж;
- насколько они удобна и уютна;
- наличие единого стиля и достойное качество исполнения всей домашней мебели;
- оптимально (цена-качество) подобранная бытовая техника для кухни, ванной и гостиной;
- проработанный дизайн-проект интерьеров помещений;
- архитектурно-строительное проектирование Вашей квартиры, коттеджа, особняка;
- доброжелательное и вежливое отношение к Вам, как к клиенту…,то Вы сделаете правильный выбор, обратившись к нам!
Потому, что:
- выбрав из портфолио работ наших дизайнеров близкий Вам по стилю, цветовому решению вариант, с Вами будет работать именно автор выбранного интерьера. Вам ведь нужен единомышленник, а не оппонент!;
- уют и покой в доме создается не только внутрисемейными отношениями, но и обстановкой, мебелью, предметами интерьера. Об этом знают наши дизайнеры и они будут учитывать Ваши пожелания и информировать Вас о наших возможностях.;
- мы можем изготовить и смонтировать всю корпусную мебель для Вашего дома в соответствии с разработанным дизайн-проектом.
- мы являемся прямыми партнерами таких производителей бытовой техники, как ASKO, NEFF, TEKA, KORTING, AEG, BOSCH, EUROCAVE и т.д. Поэтому вся техника будет поставлена Вам напрямую от производителя. Мало того, мы не занимаемся бытовой техникой, которой забиты полки федеральных сетевых магазинов. Мы стремимся предоставлять Клиентам только тот товар, в котором мы уверены. Нам не нужны конфликты с нашими Клиентами. У нас нет для этого ни времени, ни желания.
- наши дизайнеры и архитекторы имеют высшее специальное образование и большой опыт работы. И у многих из них есть работы отмеченные, как отечественными, так и зарубежными дипломами. Поэтому мы способны выполнить все проектные работы для Вашей квартиры, коттеджа, особняка;
- а еще Вы можете посетить наш салон «АПлюс» (по адресу: Новосибирск, ул. Ленина,53), преимуществом которого является возможность наглядной демонстрации образцов мебели , бытовой техники фирм ASKO, TEKA, Korting. Здесь мы Вам расскажем и покажем на деле, что значит европейское качество, поможем подобрать всю бытовую технику для дома или оборудовать минипрачечную, разработаем дизайн-проект кухни, проконсультируем по техническим характеристикам и, при этом, мы постараемся быть не скучными…
- Регионы обслуживания
- Новосибирск
- Новосибирская область
- Томск
- Омск
- Кемерово
- Алтай
- Россия
- Адрес
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Ленина, 53
630004 Новосибирск, Россия
Россия
+7-9137769615 aplus-bt.com
Юр. Адрес: 630108 г.Новосибирск, ул. Станиславского,1