Если для Вас важно:

- то, как выглядит ваша квартира или коттедж;

- насколько они удобна и уютна;

- наличие единого стиля и достойное качество исполнения всей домашней мебели;

- оптимально (цена-качество) подобранная бытовая техника для кухни, ванной и гостиной;

- проработанный дизайн-проект интерьеров помещений;

- архитектурно-строительное проектирование Вашей квартиры, коттеджа, особняка;

- доброжелательное и вежливое отношение к Вам, как к клиенту…,то Вы сделаете правильный выбор, обратившись к нам!

Потому, что:

- выбрав из портфолио работ наших дизайнеров близкий Вам по стилю, цветовому решению вариант, с Вами будет работать именно автор выбранного интерьера. Вам ведь нужен единомышленник, а не оппонент!;

- уют и покой в доме создается не только внутрисемейными отношениями, но и обстановкой, мебелью, предметами интерьера. Об этом знают наши дизайнеры и они будут учитывать Ваши пожелания и информировать Вас о наших возможностях.;

- мы можем изготовить и смонтировать всю корпусную мебель для Вашего дома в соответствии с разработанным дизайн-проектом.

- мы являемся прямыми партнерами таких производителей бытовой техники, как ASKO, NEFF, TEKA, KORTING, AEG, BOSCH, EUROCAVE и т.д. Поэтому вся техника будет поставлена Вам напрямую от производителя. Мало того, мы не занимаемся бытовой техникой, которой забиты полки федеральных сетевых магазинов. Мы стремимся предоставлять Клиентам только тот товар, в котором мы уверены. Нам не нужны конфликты с нашими Клиентами. У нас нет для этого ни времени, ни желания.

- наши дизайнеры и архитекторы имеют высшее специальное образование и большой опыт работы. И у многих из них есть работы отмеченные, как отечественными, так и зарубежными дипломами. Поэтому мы способны выполнить все проектные работы для Вашей квартиры, коттеджа, особняка;

- а еще Вы можете посетить наш салон «АПлюс» (по адресу: Новосибирск, ул. Ленина,53), преимуществом которого является возможность наглядной демонстрации образцов мебели , бытовой техники фирм ASKO, TEKA, Korting. Здесь мы Вам расскажем и покажем на деле, что значит европейское качество, поможем подобрать всю бытовую технику для дома или оборудовать минипрачечную, разработаем дизайн-проект кухни, проконсультируем по техническим характеристикам и, при этом, мы постараемся быть не скучными…