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Архбюро Якурнова
Архитекторы Самара, Россия
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Проекты

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    Дом в стиле прерий

    Даниил Якурнов — архитектор во втором поколении. Он основал своё бюро после 15 лет работы в ведущих проектно-строительных компаниях. В его портфолио жилые дома, большие офисные здания, клиники, выставочные павильоны, рестораны — всего более ста проектов для крупных компаний и частных заказчиков.

    Последние пять лет Даниил специализируется на частном домостроении и создает спокойные, функциональные пространства для размеренной жизни.

    Услуги
    • Архитектурное проектирование
    • ландшафтный дизайн
    • проект интерьера
    Регионы обслуживания
    Самара, Россия
    Адрес
    Молодогвардейская 99
    443010 Самара, Россия
    Россия
    +7-9379902162 yakurnov.ru
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