Даниил Якурнов — архитектор во втором поколении. Он основал своё бюро после 15 лет работы в ведущих проектно-строительных компаниях. В его портфолио жилые дома, большие офисные здания, клиники, выставочные павильоны, рестораны — всего более ста проектов для крупных компаний и частных заказчиков.

Последние пять лет Даниил специализируется на частном домостроении и создает спокойные, функциональные пространства для размеренной жизни.