Даниил Якурнов — архитектор во втором поколении. Он основал своё бюро после 15 лет работы в ведущих проектно-строительных компаниях. В его портфолио жилые дома, большие офисные здания, клиники, выставочные павильоны, рестораны — всего более ста проектов для крупных компаний и частных заказчиков.
Последние пять лет Даниил специализируется на частном домостроении и создает спокойные, функциональные пространства для размеренной жизни.
- Услуги
- Архитектурное проектирование
- ландшафтный дизайн
- проект интерьера
- Регионы обслуживания
- Самара, Россия
- Адрес
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Молодогвардейская 99
443010 Самара, Россия
Россия
+7-9379902162 yakurnov.ru