Студия Maki-design разрабатывает проекты любой сложности для общественных и частных интерьеров.
Самый долгожданный и любимый этап в нашей работе-это начало ремонта и авторский надзор. Мы получаем непередаваемое удовольствие, когда наши идеи воплощаются в жизнь и фотореалистичные визуализации оживают.
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- Варшава
- Гродно, Беларусь
- Награды компании
- Участие в конкурсах pinwin.ru
- Адрес
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Переулок Поповича 7
230024 Гродно
Беларусь
+375-292686819 maki-design@mail.ru
Законное владение
Беларусь, г. Гродно