Студия Maki-design разрабатывает проекты любой сложности для общественных и частных интерьеров.

Самый долгожданный и любимый этап в нашей работе-это начало ремонта и авторский надзор. Мы получаем непередаваемое удовольствие, когда наши идеи воплощаются в жизнь и фотореалистичные визуализации оживают.