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MAKI-design
Дизайнеры интерьера Гродно
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Современный дом, MAKI-design MAKI-design Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм Бежевый
    Современный дом, MAKI-design MAKI-design Кухня в стиле минимализм Белый
    Современный дом
    Кафе "Заря", MAKI-design MAKI-design Коммерческие помещения Черный
    Кафе "Заря", MAKI-design MAKI-design Коммерческие помещения Черный
    Кафе "Заря", MAKI-design MAKI-design Коммерческие помещения Черный
    Кафе "Заря"
    Навстречу солнцу, MAKI-design MAKI-design Гостиная в стиле минимализм Серебро / Золото Белый
    Навстречу солнцу, MAKI-design MAKI-design Гостиная в стиле минимализм Серебро / Золото Белый
    Навстречу солнцу, MAKI-design MAKI-design Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    +3
    Навстречу солнцу

    Студия Maki-design разрабатывает проекты любой сложности для общественных и частных интерьеров.

    Самый долгожданный и любимый этап в нашей работе-это начало ремонта и авторский надзор. Мы получаем непередаваемое удовольствие, когда наши идеи воплощаются в жизнь и фотореалистичные визуализации оживают.

    Услуги
    • дизайн интерьера
    • авторский надзор
    • сопровождение ремонта
    • ремонт под ключ
    • дизайн интерьера квартир
    • дизайн интерьера домов
    • дизайн спальни
    • дизайн детской
    • дизайн квартиры-студии
    • дизайн кухни
    • дизайн кафе
    • дизайн гостиной
    • современный ремонт
    • минимализм
    • дизайн офиса
    • интерьер
    • студия интерьеров
    • дизайн под ключ
    • минимализм в интерьере
    • интерьер кухни
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    Регионы обслуживания
    • Гродно
    • Минск
    • Москва
    • Белосток
    • Варшава
    • Гродно, Беларусь
    Награды компании
    Участие в конкурсах pinwin.ru
    Адрес
    Переулок Поповича 7
    230024 Гродно
    Беларусь
    +375-292686819 maki-design@mail.ru
    Законное владение

    Беларусь, г. Гродно

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