Компания «Свет Здесь» начала свою деятельность на российском светотехническом рынке в 1998 году.
Наши преимущества:
-Комплектация освещения по проектам, сотрудничество с дизайнерами.
-Индивидуальный подход к каждому заказчику.
-Тщательная работа с модельным рядом, презентация новинок, консультации.
-Собственная складская программа по техническому и декоративному свету.
-Решение нестандартных задач.
- Услуги
- Комплектация освещения
- сотрудничество с дизайнерами и подрядчиками.
- Регионы обслуживания
- Россия и Екатеринбург
- Адрес
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ул. Вильгельма де Геннина, 42
620073 Екатеринбург, Россия
Россия
+7-8005503595 www.svetzdes.ru
Законное владение
г. Екатеринбург, ул. Вильгельма Де Геннина, 42