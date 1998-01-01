Компания «Свет Здесь» начала свою деятельность на российском светотехническом рынке в 1998 году.

Наши преимущества:

-Комплектация освещения по проектам, сотрудничество с дизайнерами.

-Индивидуальный подход к каждому заказчику.

-Тщательная работа с модельным рядом, презентация новинок, консультации.

-Собственная складская программа по техническому и декоративному свету.

-Решение нестандартных задач.



