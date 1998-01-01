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Компания <q>СветЗдесь</q>
Освещение Екатеринбург, Россия
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    • Компания «Свет Здесь» начала свою деятельность на российском светотехническом рынке в 1998 году.

    Наши преимущества:

    -Комплектация освещения по проектам, сотрудничество с дизайнерами.

    -Индивидуальный подход к каждому заказчику.

    -Тщательная работа с модельным рядом, презентация новинок, консультации.

    -Собственная складская программа по техническому и декоративному свету.

    -Решение нестандартных задач.


    Услуги
    • Комплектация освещения
    • сотрудничество с дизайнерами и подрядчиками.
    Регионы обслуживания
    Россия и Екатеринбург
    Адрес
    ул. Вильгельма де Геннина, 42
    620073 Екатеринбург, Россия
    Россия
    +7-8005503595 www.svetzdes.ru
    Законное владение

    г. Екатеринбург, ул. Вильгельма Де Геннина, 42

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