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Студия дизайна Катерины Вайс
Дизайнеры интерьера Курск, Россия
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Deep Violet, Студия дизайна Катерины Вайс Студия дизайна Катерины Вайс
    Deep Violet, Студия дизайна Катерины Вайс Студия дизайна Катерины Вайс Гостиная в скандинавском стиле
    Deep Violet, Студия дизайна Катерины Вайс Студия дизайна Катерины Вайс Кухня в скандинавском стиле
    +1
    Deep Violet
    Emerald Wood, Студия дизайна Катерины Вайс Студия дизайна Катерины Вайс Ванная комната в скандинавском стиле
    Emerald Wood, Студия дизайна Катерины Вайс Студия дизайна Катерины Вайс Ванная комната в скандинавском стиле
    Emerald Wood, Студия дизайна Катерины Вайс Студия дизайна Катерины Вайс Гостиная в скандинавском стиле
    +3
    Emerald Wood

    Меня зовут Катерина Вайс, я дизайнер жилых и общественных интерьеров. Я создала свою студию для тех, кто не готов на компромиссы, и хочет, чтобы его интерьер был особенным! Я умею превращать ремонт из вечной проблемы в легкий путь до того результата, о котором вы всегда мечтали!

    Преимущества работы со мной:

    • своя бригада опытных строителей;
    • опыт в реализации проектов жилых и общественных интерьеров;
    • знание современных трендов в дизайне;
    • только реальные материалы и мебель;
    • скидки от партнеров.



    Услуги
    • Декорирование интерьера
    • Дизайн интерьера
    • Дизайн квартиры
    • Дизайн дома
    Регионы обслуживания
    • Курск
    • Белгород
    • Орел
    • Воронеж
    • Москва
    • Санкт-Петербург
    • Россия
    Адрес
    305040 Курск, Россия
    Россия
    +7-9650890335 designvais.ru
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