Меня зовут Катерина Вайс, я дизайнер жилых и общественных интерьеров. Я создала свою студию для тех, кто не готов на компромиссы, и хочет, чтобы его интерьер был особенным! Я умею превращать ремонт из вечной проблемы в легкий путь до того результата, о котором вы всегда мечтали!

Преимущества работы со мной:

своя бригада опытных строителей;

опыт в реализации проектов жилых и общественных интерьеров;

знание современных трендов в дизайне;

только реальные материалы и мебель;

скидки от партнеров.







