Меня зовут Катерина Вайс, я дизайнер жилых и общественных интерьеров. Я создала свою студию для тех, кто не готов на компромиссы, и хочет, чтобы его интерьер был особенным! Я умею превращать ремонт из вечной проблемы в легкий путь до того результата, о котором вы всегда мечтали!
Преимущества работы со мной:
- своя бригада опытных строителей;
- опыт в реализации проектов жилых и общественных интерьеров;
- знание современных трендов в дизайне;
- только реальные материалы и мебель;
- скидки от партнеров.
- Услуги
- Декорирование интерьера
- Дизайн интерьера
- Дизайн квартиры
- Дизайн дома
- Регионы обслуживания
- Курск
- Белгород
- Орел
- Воронеж
- Москва
- Санкт-Петербург
- Россия
- Адрес
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305040 Курск, Россия
Россия
+7-9650890335 designvais.ru