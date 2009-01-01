Экологичные санитарно-технические решения Blue Responsibility – это проект, начало которому было положено в 2009 году отраслевым объединением производителей санитарно-технической арматуры VDMA и форумом производителей санитарного оборудования IFS. В рамках этой Инициативы ведущие предприятия немецкой санитарно-технической промышленности получают информацию о разнообразных технических решениях, которые отвечают требованию бережного отношения к воде как ценному ресурсу. В Инициативе «Blue Responsibility – Экологичные решения в области санитарной техники» сейчас принимают участие 17 производителей: Burgbad, Dornbracht, Franke Aquarotter, Geberit, Honeywell, Ideal Standard, Kaldewei, Kemper, Keramag, Keuco, Kludi, Mepa, Neoperl, Oventrop, Sasserath, Schell und Viega.