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BlueResponsibility
Оборудование для кухни и ванной Франкфурт-На-Майне
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    • Мнимая идентичность: нелегальные подделки, BlueResponsibility BlueResponsibility Ванная комнатаУнитазы Белый
    Мнимая идентичность: нелегальные подделки, BlueResponsibility BlueResponsibility Ванная комнатаРаковины Металлический / Серебристый
    Мнимая идентичность: нелегальные подделки
    Ванные комнаты в условиях ограниченного пространства, BlueResponsibility BlueResponsibility Ванная комнатаВанны и душевые
    Ванные комнаты в условиях ограниченного пространства, BlueResponsibility BlueResponsibility Ванная комнатаВанны и душевые
    Ванные комнаты в условиях ограниченного пространства, BlueResponsibility BlueResponsibility Ванная комнатаВанны и душевые
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    Ванные комнаты в условиях ограниченного пространства

    Экологичные санитарно-технические решения Blue Responsibility – это проект, начало которому было положено в 2009 году отраслевым объединением производителей санитарно-технической арматуры VDMA и форумом производителей санитарного оборудования IFS. В рамках этой Инициативы ведущие предприятия немецкой санитарно-технической промышленности получают информацию о разнообразных технических решениях, которые отвечают требованию бережного отношения к воде как ценному ресурсу. В Инициативе «Blue Responsibility – Экологичные решения в области санитарной техники» сейчас принимают участие 17 производителей: Burgbad, Dornbracht, Franke Aquarotter, Geberit, Honeywell, Ideal Standard, Kaldewei, Kemper, Keramag, Keuco, Kludi, Mepa, Neoperl, Oventrop, Sasserath, Schell und Viega.

    Услуги
    производство санитарно-технического оборудования
    Регионы обслуживания
    РФ, Frankfurt am Main и Франкфурт-на-Майне
    Адрес
    60528 Франкфурт-На-Майне
    Германия
    www.blue-responsibility.net
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