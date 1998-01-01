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Ostrov74sky
Мебель и аксессуары Санкт-Петербург, Россия
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
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Проекты

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  • Стать Премиум
    • Liikola Club (пос. Цвелодубово), Ostrov74sky Ostrov74sky ГостинаяДиваны и журнальные столики
    Liikola Club (пос. Цвелодубово), Ostrov74sky Ostrov74sky ГостинаяДиваны и журнальные столики
    Liikola Club (пос. Цвелодубово)

    Фабрика Элитной Мебели Ostrovsky, была основана в 1998 г. За 22 года была собрана выдающаяся команда профессионалов в мебельной индустрии, чей опыт направлен на высококачественное исполнение реплик ведущих итальянских производителей.

    Услуги
    • Мебельное производство
    • Диваны реплики
    • Диваны
    • Мягкая мебель
    • Итальянские диваны
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург и Россия
    Адрес
    Полевая Сабировская 54 А
    197183 Санкт-Петербург, Россия
    Россия
    +7-9818610651
    Законное владение

    Санкт-Петербург, Полевая Сабировская 54 А

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