Фабрика Элитной Мебели Ostrovsky, была основана в 1998 г. За 22 года была собрана выдающаяся команда профессионалов в мебельной индустрии, чей опыт направлен на высококачественное исполнение реплик ведущих итальянских производителей.
- Услуги
- Мебельное производство
- Диваны реплики
- Диваны
- Мягкая мебель
- Итальянские диваны
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург и Россия
- Адрес
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Полевая Сабировская 54 А
197183 Санкт-Петербург, Россия
Россия
+7-9818610651
Законное владение
Санкт-Петербург, Полевая Сабировская 54 А