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IIMALI
Дизайнеры интерьера Moskva, Россия
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Проекты

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    • Студия MONT BLANC, IIMALI IIMALI Ванная в стиле лофт
    Студия MONT BLANC, IIMALI IIMALI Ванная в стиле лофт
    Студия MONT BLANC, IIMALI IIMALI Ванная в стиле лофт
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    Студия MONT BLANC
    Наша компания на протяжении многих лет занимается дизайном интерьеров, ремонтом объектов недвижимости и комплектацией. В основном мы ориентированы на полный цикл работ. Все проекты компании сделаны с учетом всех архитектурных и строительных ГОСТов, СНИПов и включают в себя рабочие чертежи, развертки и все спецификации, выполненные в программах 3Ds max, Revit, Autocad и Photoshop. 
    Услуги
    Дизайн-интерьера, декорирование и Комплектация
    Регионы обслуживания
    Moskva и Россия
    Адрес
    Шухова дом 17 к3
    115162 Moskva, Россия
    Россия
    +7-9153234269 evrd.ru
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