Наша компания на протяжении многих лет занимается дизайном интерьеров, ремонтом объектов недвижимости и комплектацией. В основном мы ориентированы на полный цикл работ. Все проекты компании сделаны с учетом всех архитектурных и строительных ГОСТов, СНИПов и включают в себя рабочие чертежи, развертки и все спецификации, выполненные в программах 3Ds max, Revit, Autocad и Photoshop.

Услуги Дизайн-интерьера, декорирование и Комплектация Регионы обслуживания Moskva и Россия Адрес Шухова дом 17 к3

115162 Moskva, Россия

Россия

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