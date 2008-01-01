Добро пожаловать в наше сообщество!
Меня зовут Ирина Отаджи, я дизайнер пространственной среды.
Good Family Home это студия проектирования и дизайнера интерьера созданная в 2008 году. Я больше 12 лет занимаюсь разработкой и реализацией дизайн - проектов в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, удаленно. За это время накопила необходимый опыт для продуктивной работы и успешного выполнения задач поставленных заказчиком. А так же создала портфолио из проектов, которое вы можете посмотреть здесь.
С 2015 года фактически я проживаю в Турции, г. Аланья. На сегоднешний день я открываю для себя дизайн и проектирование интерьеров для Турции, для заказчика в Аланье, Анталье, возможны выезды в другие регионы Турции.
Я продолжаю работу для заказчиков из Санкт-Петербурга, в этом мне помогает мой друг, сестра и талантливый архитектор и дизайнер, Елена Черниенко, с которой мы работаем в тандеме. У меня есть полностью удаленный опыт работы над дизайн проектами для клиентов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области и для Баку (Азербайджан).
Моя цель создать ДОМ вашей мечты, удобный, уютный и современный вне времени. Дом в котором именно Вам захочется жить, ваш дом.
Мой девиз: Не украшательство, а суть.
- Услуги
- проектирование
- перепланировка
- 3D визуализация
- полный
- дизайн проект
- Регионы обслуживания
- Alanya, Аланья/Анталия и Турция
- Адрес
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Alanya/ Antalya
07400 Alanya, Аланья/Анталия, Турция
Турция
+90-5050770700