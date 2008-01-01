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Alanya Design Interior
Дизайнеры интерьера Alanya, Аланья/Анталия, Турция
Обзор 5Проекты (5) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Дизайн-проект спальни в колониальном стиле , Alanya Design Interior Alanya Design Interior Спальня в колониальном стиле
    Дизайн-проект спальни в колониальном стиле , Alanya Design Interior Alanya Design Interior Спальня в колониальном стиле
    Дизайн-проект спальни в колониальном стиле
    Дизайн - проект гостиной в стиле Бохо, Alanya Design Interior Alanya Design Interior Гостиная в средиземноморском стиле
    Дизайн - проект гостиной в стиле Бохо, Alanya Design Interior Alanya Design Interior Гостиная в средиземноморском стиле
    Дизайн - проект гостиной в стиле Бохо
    Дизайн-проект спальни в коттедже в эко стиле, Alanya Design Interior Alanya Design Interior Спальня в средиземноморском стиле
    Дизайн-проект спальни в коттедже в эко стиле, Alanya Design Interior Alanya Design Interior Спальня в средиземноморском стиле
    Дизайн-проект спальни в коттедже в эко стиле
    Дизайн-проект в стиле Американская неоклассика, Alanya Design Interior Alanya Design Interior Гостиная в классическом стиле
    Дизайн-проект в стиле Американская неоклассика, Alanya Design Interior Alanya Design Interior Гостиная в классическом стиле
    Дизайн-проект в стиле Американская неоклассика
    обложка, Alanya Design Interior Alanya Design Interior Дома с террасами Белый
    обложка

    Добро пожаловать в наше сообщество! 

    Меня зовут Ирина Отаджи, я дизайнер пространственной среды. 

    Good Family Home это студия проектирования и дизайнера интерьера созданная в 2008 году. Я больше 12 лет занимаюсь разработкой и реализацией дизайн - проектов в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, удаленно. За это время накопила необходимый опыт для продуктивной работы и успешного выполнения задач поставленных заказчиком. А так же создала портфолио из проектов, которое вы можете посмотреть здесь.

    С 2015 года фактически я проживаю в Турции, г. Аланья. На сегоднешний день я открываю для себя дизайн и проектирование интерьеров для Турции, для заказчика в Аланье, Анталье, возможны выезды в другие регионы Турции.

    Я продолжаю работу для заказчиков из Санкт-Петербурга, в этом мне помогает мой друг, сестра и талантливый архитектор и дизайнер, Елена Черниенко, с которой мы работаем в тандеме. У меня есть полностью удаленный опыт работы над дизайн проектами для клиентов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области и для Баку (Азербайджан).

    Моя цель создать ДОМ вашей мечты, удобный, уютный и современный вне времени. Дом в котором именно Вам захочется жить, ваш дом.

    Мой девиз: Не украшательство, а суть.



    Услуги
    • проектирование
    • перепланировка
    • 3D визуализация
    • полный
    • дизайн проект
    Регионы обслуживания
    Alanya, Аланья/Анталия и Турция
    Адрес
    Alanya/ Antalya
    07400 Alanya, Аланья/Анталия, Турция
    Турция
    +90-5050770700
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