AFTER-FORM by Oleg Soroko занимается дизайном, производством и продажей мебели, светильников и арт-объектов, автором которых является основатель, дизайнер и художник Олег Сороко. В дизайне и производстве параметрической мебели Олег был одним из первых, сделав эскизы и первые прототипы параметрических скамеек из фанеры в 2014 году. Производство и продажи расширяются с годами. Нашли основные клиенты - архитекторы, использующие объекты в своих проектах общественных и частных пространств. Наши объекты можно встретить в Международном аэропорту Мускат в Омане, в отеле в Новой Зеландии, в торговых и бизнес центрах в Дубае, Сингапуре, Гонконге, Саудовской Аравии, Германии, Канаде и т.д.
- Услуги
- свтильников
- дизайн производство и продажа
- скамейки
- светильники
- стойки ресепшн
- декоративные стены
- Регионы обслуживания
- Весь мир, Москва и Россия
- Адрес
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119017 Москва, Россия
Россия
+7-9164218210 www.after-form.com