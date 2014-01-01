AFTER-FORM by Oleg Soroko занимается дизайном, производством и продажей мебели, светильников и арт-объектов, автором которых является основатель, дизайнер и художник Олег Сороко. В дизайне и производстве параметрической мебели Олег был одним из первых, сделав эскизы и первые прототипы параметрических скамеек из фанеры в 2014 году. Производство и продажи расширяются с годами. Нашли основные клиенты - архитекторы, использующие объекты в своих проектах общественных и частных пространств. Наши объекты можно встретить в Международном аэропорту Мускат в Омане, в отеле в Новой Зеландии, в торговых и бизнес центрах в Дубае, Сингапуре, Гонконге, Саудовской Аравии, Германии, Канаде и т.д.