Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
AFTER-FORM by Oleg Soroko
Мебель и аксессуары Москва, Россия
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Parametric bench, AFTER-FORM by Oleg Soroko AFTER-FORM by Oleg Soroko Балкон, веранда и террасаМебель Фанера Эффект древесины
    Parametric bench, AFTER-FORM by Oleg Soroko AFTER-FORM by Oleg Soroko Офисные помещения и магазины Фанера Эффект древесины
    Parametric bench, AFTER-FORM by Oleg Soroko AFTER-FORM by Oleg Soroko Произведения искусстваСкульптуры Фанера Эффект древесины
    Parametric bench

    AFTER-FORM by Oleg Soroko занимается дизайном, производством и продажей мебели, светильников и арт-объектов, автором которых является основатель, дизайнер и художник Олег Сороко. В дизайне и производстве параметрической мебели Олег был одним из первых, сделав эскизы и первые прототипы параметрических скамеек из фанеры в 2014 году. Производство и продажи расширяются с годами. Нашли основные клиенты - архитекторы, использующие объекты в своих проектах общественных и частных пространств. Наши объекты можно встретить в Международном аэропорту Мускат в Омане, в отеле в Новой Зеландии, в торговых и бизнес центрах в Дубае, Сингапуре, Гонконге, Саудовской Аравии, Германии, Канаде и т.д.

    Услуги
    • свтильников
    • дизайн производство и продажа
    • скамейки
    • светильники
    • стойки ресепшн
    • декоративные стены
    Регионы обслуживания
    Весь мир, Москва и Россия
    Адрес
    119017 Москва, Россия
    Россия
    +7-9164218210 www.after-form.com
      Add SEO element