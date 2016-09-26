Date of origin of my Company in 2002. I live in the Russian Federation. I work for different countries. Revit is the preferred program for projects. http://ardexpert.ru/users/2310 my work. Also on Facebook
Дата возникновения моей Компании 2002 г. Я живу в Российской Федерации. Работаю для разных стран. Revit предпочтительная программа для проектов. http://ardexpert.ru/users/2310 мои работы. Также на Facebook
- Услуги
- Архитектура зданий
- дизайн интерьера
- 3D модель
- 3d molel
- Revit BIM
- Architect & Design
- Архитектурно-строительное проектирование. Услуги дизайнера.
- Регионы обслуживания
- All, Ростов-на-Дону и Россия
- Награды компании
- Диплом
Главербель, Ставрополь.
Школа главного Архитектора, Москва.
Первый Всероссийский Конкурс с международным участием,Москва.
Аutodesk Revit.
- Адрес
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Тургеневская, 80, кв 5, к 10
344002 Ростов-на-Дону, Россия
Россия
+7-9281119431 ardexpert.ru/users/2310
Законное владение
344002, Россия, Ростов-на-Дону, Тургеневская, 80, кв. 5. Климова Ольга Евгеньевна.