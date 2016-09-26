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Климова Ольга Евгеньевна, ИП
Архитекторы Ростов-на-Дону, Россия
Обзор 1Проекты (1) 1Книги идей (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Кафе для частного Заказчика в Италии, Климова Ольга Евгеньевна, ИП Климова Ольга Евгеньевна, ИП Столовая комната в эклектичном стиле
    Кафе для частного Заказчика в Италии, Климова Ольга Евгеньевна, ИП Климова Ольга Евгеньевна, ИП Столовая комната в эклектичном стиле
    Кафе для частного Заказчика в Италии, Климова Ольга Евгеньевна, ИП Климова Ольга Евгеньевна, ИП Столовая комната в эклектичном стиле
    +2
    Кафе для частного Заказчика в Италии

    Date of origin of my Company in 2002. I live in the Russian Federation. I work for different countries. Revit is the preferred program for projects. http://ardexpert.ru/users/2310 my work. Also on Facebook

    Дата возникновения моей Компании 2002 г. Я живу в Российской Федерации. Работаю для разных стран. Revit  предпочтительная программа для проектов. http://ardexpert.ru/users/2310 мои работы. Также на Facebook

    Услуги
    • Архитектура зданий
    • дизайн интерьера
    • 3D модель
    • 3d molel
    • Revit BIM
    • Architect & Design
    • Архитектурно-строительное проектирование. Услуги дизайнера.
    Регионы обслуживания
    All, Ростов-на-Дону и Россия
    Награды компании
    Диплом Главербель, Ставрополь. Школа главного Архитектора, Москва. Первый Всероссийский Конкурс с международным участием,Москва. Аutodesk Revit.
    Адрес
    Тургеневская, 80, кв 5, к 10
    344002 Ростов-на-Дону, Россия
    Россия
    +7-9281119431 ardexpert.ru/users/2310
    Законное владение

    344002, Россия, Ростов-на-Дону, Тургеневская, 80, кв. 5. Климова Ольга Евгеньевна.

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