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Dolgopiatova design
Дизайнеры интерьера Киев, Украина
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Альмандин, Dolgopiatova design Dolgopiatova design Гостиная в классическом стиле
    Альмандин, Dolgopiatova design Dolgopiatova design Гостиная в классическом стиле
    Альмандин, Dolgopiatova design Dolgopiatova design Гостиная в классическом стиле
    +7
    Альмандин

    Мы очень любим создавать интерьеры и заражаем этим всех наших партнеров. Каждый проект пронизан десятками историй, которые мы разделяем вместе с нашими заказчиками. Мы практики, все работы из нашего портфолио созданы и реализованы нами с нуля и до последнего штриха. Мы против типовых проектов, поэтому под каждого заказчика создаем индивидуальное решение. Мы соединяем эстетику и функциональность в авторском стиле, чтобы вывести качество жизни наших клиентов на новый уровень.

    Услуги
    дизайн-проект помещения
    Регионы обслуживания
    Киев, Украина
    Адрес
    Дмитриевская, 80.
    01135 Киев, Украина
    Россия
    +380-988251527 dolgopiatova.com
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