Мы работаем в разных стилях, но в независимости от стилистики создаём уютные и комфортные интерьеры.​Мы будем рады помочь Вам с новым пространством для Вашей будущей счастливой жизни. А на время ремонта нам предстоит стать одной командой, в которой Вы будете капитаном и предводителем, а мы вашими помощниками и советниками.Поэтому и название нашего творческого коллектива такое, на первый взгляд, непонятное YOU+ design.