Мы работаем в разных стилях, но в независимости от стилистики создаём уютные и комфортные интерьеры.Мы будем рады помочь Вам с новым пространством для Вашей будущей счастливой жизни. А на время ремонта нам предстоит стать одной командой, в которой Вы будете капитаном и предводителем, а мы вашими помощниками и советниками.Поэтому и название нашего творческого коллектива такое, на первый взгляд, непонятное YOU+ design.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- Регионы обслуживания
- Свердловская область
- Пермский край
- Москва
- Санкт-Петербург
- Екатеринбург, Россия
- Награды компании
- победители 2го сезона
Битвы планировокв инстаграм prosto.remont.planning
- шорт-лист премии iDesign Awards
Лучшие дизайнеры и интерьеры
- победители 2го сезона
- Адрес
-
Студенческая 11
620137 Екатеринбург, Россия
Россия
+7-9221178011 www.youplus-pm.com