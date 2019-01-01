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Privalovdesign
Дизайнеры интерьера Харьков, Харьковская область, Украина
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • SPRING, Privalovdesign Privalovdesign Столовая комната в стиле минимализм Бетон Белый
    SPRING, Privalovdesign Privalovdesign Гостиная в стиле минимализм Бетон Серый
    SPRING, Privalovdesign Privalovdesign Столовая комната в стиле минимализм Металл Белый
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    SPRING
    Отличительной особенностью студии PRIVALOV DESIGN является свежий, острый взгляд на дизайн, использование в интерьерах авторских разработок Андрея Привалова – светильников, мебели, аксессуаров, — и постоянный поиск новых решений. Это более 10-ти лет творчества в области архитектуры, дизайна интерьеров и предметного дизайна, дополняющих друг друга в создании гармоничного, индивидуального интерьера. За это время было создано и реализовано более 40 проектов на территории России и Украины, выбраны наиболее надёжные партнёры, а главное – выработался свой, авторский стиль.
    Услуги
    дизайн интерьера, предметный дизайн и архитектура
    Регионы обслуживания
    • Kharkov
    • Харьковская область
    • Украина
    • Киев
    • Киевская область
    Награды компании
    победитель и участник в международных конкурсах
    Адрес
    St.Kostomarovskaya 4 , Apartment 5
    61002 Харьков, Харьковская область, Украина
    Украина
    +380-501402649 privalovdesign.com.ua
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