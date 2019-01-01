Отличительной особенностью студии PRIVALOV DESIGN является свежий, острый взгляд на дизайн, использование в интерьерах авторских разработок Андрея Привалова – светильников, мебели, аксессуаров, — и постоянный поиск новых решений. Это более 10-ти лет творчества в области архитектуры, дизайна интерьеров и предметного дизайна, дополняющих друг друга в создании гармоничного, индивидуального интерьера. За это время было создано и реализовано более 40 проектов на территории России и Украины, выбраны наиболее надёжные партнёры, а главное – выработался свой, авторский стиль.

Услуги дизайн интерьера, предметный дизайн и архитектура Регионы обслуживания Kharkov

Харьковская область

Украина

Киев

Киевская область Награды компании победитель и участник в международных конкурсах Адрес St.Kostomarovskaya 4 , Apartment 5

61002 Харьков, Харьковская область, Украина

Украина

+380-501402649 privalovdesign.com.ua