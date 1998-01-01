Студия АрДиПроект основана в 2008 году профессионалами в области архитектуры, дизайна, строительства и управления проектами. Наша специализация - архитектурное проектирование общественных и жилых зданий, дизайн общественных и частных интерьеров, авторский надзор и комплектация объектов. Наша основная задача - создавать наиболее удобное, красивое и функциональное пространство, отвечающее пожеланиям наших заказчиков и нашему профессиональному видению. Главный архитектор студии - Ефремова Наталия. В 1999 году с отличием окончила Ростовский Архитектурный Институт (Ростовская Академия Архитектуры и Искусств). С 1998 года ведет практическую профессиональную деятельность в области архитектуры и дизайна. Ее работы неоднократно становились лучшими на архитектурных форумах и конкурсах. С 2004 года состоит в Союзе Архитекторов России.

Услуги щественных зданий

дизайн интерьеров

Б

ассейны и спа Регионы обслуживания Ростов-на-Дону, Россия Адрес 344090 Ростов-на-Дону, Россия

Россия

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