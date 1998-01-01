Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
АрДиПроект
Архитекторы Ростов-на-Дону, Россия
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Новая жизнь дома, АрДиПроект АрДиПроект Гостиные в эклектичном стиле Белый
    Новая жизнь дома, АрДиПроект АрДиПроект Гостиные в эклектичном стиле
    Новая жизнь дома, АрДиПроект АрДиПроект Ванная комната в эклектичном стиле
    +1
    Новая жизнь дома
    Интерьер с бассейном, АрДиПроект АрДиПроект Переливные бассейны Керамика Металлический / Серебристый
    Интерьер с бассейном, АрДиПроект АрДиПроект Переливные бассейны
    Интерьер с бассейном, АрДиПроект АрДиПроект Переливные бассейны
    +2
    Интерьер с бассейном
    Студия АрДиПроект основана в 2008 году профессионалами в области архитектуры, дизайна, строительства и управления проектами. Наша специализация - архитектурное проектирование общественных и жилых зданий, дизайн общественных и частных интерьеров, авторский надзор и комплектация объектов. Наша основная задача - создавать наиболее удобное, красивое и функциональное пространство, отвечающее пожеланиям наших заказчиков и нашему профессиональному видению. Главный архитектор студии - Ефремова Наталия. В 1999 году с отличием окончила Ростовский Архитектурный Институт (Ростовская Академия Архитектуры и Искусств). С 1998 года ведет практическую профессиональную деятельность в области архитектуры и дизайна. Ее работы неоднократно становились лучшими на архитектурных форумах и конкурсах. С 2004 года состоит в Союзе Архитекторов России.
    Услуги
    • щественных зданий
    • дизайн интерьеров
    • Б
    • ассейны и спа
    Регионы обслуживания
    Ростов-на-Дону, Россия
    Адрес
    344090 Ростов-на-Дону, Россия
    Россия
    +7-9289574004 ardiproject.ru
      Add SEO element