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Проектная компания ООО Tesla-Architect
Архитекторы Москва, Россия
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Проект офисного здания, Проектная компания ООО Tesla-Architect Проектная компания ООО Tesla-Architect Конференц-центры в стиле модерн
    Проект офисного здания, Проектная компания ООО Tesla-Architect Проектная компания ООО Tesla-Architect Конференц-центры в стиле модерн
    Проект офисного здания, Проектная компания ООО Tesla-Architect Проектная компания ООО Tesla-Architect Конференц-центры в стиле модерн
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    Проект офисного здания

    Архитектурное бюро в Москве ООО Тесла-Архитект предлагает

    услуги профессиональных проектировщиков зданий коммерческого назначения.

    Проекты нового строительства, реставрации и реконструкции, допуск СРО. Опыт

    более 19 лет, у нас 70 проектировщиков.  Официальный сайт и контакты http://tesla-architect.ru/

    Услуги
    • Выполнение проектной и рабочей документации
    • Проектирование жилых и общественных зданий
    • Проектирование коммерческих зданий
    Регионы обслуживания
    • Москва и Московская область
    • регионы России.
    • Москва
    • Россия
    Награды компании
    Получено 17 наград
    Адрес
    Семёновская набережная, д.2/1с1
    105094 Москва, Россия
    Россия
    +7-9852268212 tesla-architect.ru
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