Архитектурное бюро в Москве ООО Тесла-Архитект предлагает
услуги профессиональных проектировщиков зданий коммерческого назначения.
Проекты нового строительства, реставрации и реконструкции, допуск СРО. Опыт
более 19 лет, у нас 70 проектировщиков. Официальный сайт и контакты http://tesla-architect.ru/
- Услуги
- Выполнение проектной и рабочей документации
- Проектирование жилых и общественных зданий
- Проектирование коммерческих зданий
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская область
- регионы России.
- Москва
- Россия
- Награды компании
- Получено 17 наград
- Адрес
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Семёновская набережная, д.2/1с1
105094 Москва, Россия
Россия
+7-9852268212 tesla-architect.ru