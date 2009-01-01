Дизайн бюро работает с 2009 года. За этот период было сделано много интересных проектов от общественных интерьеров; ресторанов, косметологических клиник, салонов, магазинов до частного; дома квартиры, благоустройство двора. Все необходимые задачи выполняются в срок и на высшем уровне, для того чтобы сохранить доверие заказчика и удовольствие от результата в работе над проектом.

Очень внимательно учитываются все пожелания заказчика, для этого мы индивидуально подходим к каждому проекту.

Результат, всегда получается отличным!