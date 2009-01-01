Дизайн бюро работает с 2009 года. За этот период было сделано много интересных проектов от общественных интерьеров; ресторанов, косметологических клиник, салонов, магазинов до частного; дома квартиры, благоустройство двора. Все необходимые задачи выполняются в срок и на высшем уровне, для того чтобы сохранить доверие заказчика и удовольствие от результата в работе над проектом.
Очень внимательно учитываются все пожелания заказчика, для этого мы индивидуально подходим к каждому проекту.
Результат, всегда получается отличным!
- Регионы обслуживания
- Москав
- Архангельск
- Краснодар
- Сочи
- Азов
- Аксай
- Ростов-на-Дону.
- Ростов-на-Дону, Россия
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- Награды компании
- Международные конкурсы PinWin 2016,2017,2018г. В четырех конкурсов получены дипломы
Финалиста
- Адрес
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344113 Ростов-на-Дону, Россия
Россия
+7-9281006608
Законное владение
344313 г. Ростов-на-Дону ,пр.Космонавтов 27/5 кв 78.