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Аrh design
Дизайнеры интерьера Ростов-на-Дону, Россия
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    Дизайн бюро работает с 2009 года. За этот период было сделано много интересных проектов от общественных интерьеров; ресторанов, косметологических клиник, салонов, магазинов до частного; дома квартиры, благоустройство двора. Все необходимые задачи выполняются в срок и на высшем уровне, для того чтобы сохранить доверие заказчика и удовольствие от результата в работе над проектом.

    Очень внимательно учитываются все пожелания заказчика, для этого мы индивидуально подходим к каждому проекту.

    Результат, всегда получается отличным!

    Регионы обслуживания
    • Москав
    • Архангельск
    • Краснодар
    • Сочи
    • Азов
    • Аксай
    • Ростов-на-Дону.
    • Ростов-на-Дону, Россия
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    Награды компании
    Международные конкурсы PinWin 2016,2017,2018г. В четырех конкурсов получены дипломы Финалиста
    Адрес
    344113 Ростов-на-Дону, Россия
    Россия
    +7-9281006608
    Законное владение

    344313 г. Ростов-на-Дону ,пр.Космонавтов 27/5 кв 78.

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