Мы, студия дизайн интерьера A-plan, занимаемся эксклюзивной разработкой дизайн-проектов квартир, офисов, ресторанов и других коммерческих проектов любой сложности.
Наша студия поможет воссоздать Ваши мысли и идеи в продуманный проект. Мы поможем подобрать мебель, декор, которые будут гармонично переплетаться с тенденциями времени, Вашими желаниями, размерами помещения и, конечно же, финансовыми возможностями.
Мы поможем Вам сделать не просто качественный ремонт, комфортную и уютную атмосферу, но и позволим сэкономить на затратах на материалы и время.
- Услуги
- обмерный план
- тех задание
- планировочные решения
- концепция
- 3D визуализация
- рабочие чертежи
- комплектация
- авторский надзор
- строительные работы
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- Регионы обслуживания
- Алматы и Казахстан
- Адрес
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Самал-2, 58, БЦ Сатти, оф. 28
050000 Алматы, Казахстан
Казахстан
+7-7089392661 a-plan.kz