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A-Plan Interior Design
Дизайнеры интерьера Алматы, Казахстан
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Стиль Эклектика, A-Plan Interior Design A-Plan Interior Design Спальня в эклектичном стиле
    Стиль Эклектика, A-Plan Interior Design A-Plan Interior Design Спальня в эклектичном стиле
    Стиль Эклектика
    Стиль Неоклассика и контемпорари, A-Plan Interior Design A-Plan Interior Design Гостиная в классическом стиле
    Стиль Неоклассика и контемпорари, A-Plan Interior Design A-Plan Interior Design Гостиная в классическом стиле
    Стиль Неоклассика и контемпорари, A-Plan Interior Design A-Plan Interior Design Гостиная в классическом стиле
    Стиль Неоклассика и контемпорари
    Стиль Контемпорари, A-Plan Interior Design A-Plan Interior Design Гостиная в стиле модерн
    Стиль Контемпорари, A-Plan Interior Design A-Plan Interior Design Гостиная в стиле модерн
    Стиль Контемпорари, A-Plan Interior Design A-Plan Interior Design Кухня в стиле модерн
    +2
    Стиль Контемпорари

    Мы, студия дизайн интерьера A-plan, занимаемся эксклюзивной разработкой дизайн-проектов квартир, офисов, ресторанов и других коммерческих проектов любой сложности.

    Наша студия поможет воссоздать Ваши мысли и идеи в продуманный проект. Мы поможем подобрать мебель, декор, которые будут гармонично переплетаться с тенденциями времени, Вашими желаниями, размерами помещения и, конечно же, финансовыми возможностями.

    Мы поможем Вам сделать не просто качественный ремонт, комфортную и уютную атмосферу, но и позволим сэкономить на затратах на материалы и время.

    Услуги
    • обмерный план
    • тех задание
    • планировочные решения
    • концепция
    • 3D визуализация
    • рабочие чертежи
    • комплектация
    • авторский надзор
    • строительные работы
    • Показать все 9 услуги
    Регионы обслуживания
    Алматы и Казахстан
    Адрес
    Самал-2, 58, БЦ Сатти, оф. 28
    050000 Алматы, Казахстан
    Казахстан
    +7-7089392661 a-plan.kz
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