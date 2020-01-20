Наша студия создаст картинку вашего будущего интерьера и затем воплотит эту картинку в жизнь. Мы беремся за любые интерьеры от квартиры-студии до коттеджей, а также коммерческие помещения.
Обратившись к нам, вы получите красивый и удобный интерьер, который нравится и удобен именно вам.
У нас имеется своя ремонтная бригада, что сэкономит вам время и деньги на подбор специалистов со стороны.
Закажите дизайн и ремонт у нас, и вы получите сопровождение ремонта в подарок.
- Услуги
- ремонт квартир
- ремонт домов
- ремонт коммерческих помещений
- дизвйн интерьеров
- Регионы обслуживания
- Уфа
- Республика Башкортостан
- Россия
- Адрес
-
450007 Уфа, Республика Башкортостан, Россия
Россия
+7-9174676959 nicole-decore.ru