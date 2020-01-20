Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Чернова Елена
Дизайнеры Уфа, Республика Башкортостан, Россия
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Проект #ed_нежность, Чернова Елена Чернова Елена
    Проект #ed_нежность, Чернова Елена Чернова Елена
    Проект #ed_нежность, Чернова Елена Чернова Елена
    +7
    Проект #ed_нежность

    Наша студия создаст картинку вашего будущего интерьера и затем воплотит эту картинку в жизнь. Мы беремся за любые интерьеры от квартиры-студии до коттеджей, а также коммерческие помещения.

    Обратившись к нам, вы получите красивый и удобный интерьер, который нравится и удобен именно вам.

    У нас имеется своя ремонтная бригада, что сэкономит вам время и деньги на подбор специалистов со стороны.

    Закажите дизайн и ремонт у нас, и вы получите сопровождение ремонта в подарок.


    Услуги
    • ремонт квартир
    • ремонт домов
    • ремонт коммерческих помещений
    • дизвйн интерьеров
    Регионы обслуживания
    • Уфа
    • Республика Башкортостан
    • Россия
    Адрес
    450007 Уфа, Республика Башкортостан, Россия
    Россия
    +7-9174676959 nicole-decore.ru
      Add SEO element