Считаю, что человек должен окружать себя прекрасным и для меня нет большего удовольствия, чем воплощать в жизнь мечты моих клиентов. Для меня нет рамок и границ в задуманном – я работаю в любых стилях. Одинаково люблю классические и современные интерьеры. Уверенно работаю и с полными цвета интерьерами, и с монохромными, графичными. В моей команде работают профессионалы различных сфер – отделочные бригады (ремонт под ключ), изготовление дизайнерской мебели, мебель известных брендов, текстиль, фрески и фотообои (уф печать на любых поверхностях), натуральный и искусственный камень, керамогранит, барельеф, художественная роспись стен, художники, ландшафтный дизайн и последующий уход за территорией….и многое другое. Я не использую готовые решения, каждый проект это новое индивидуальное решение.