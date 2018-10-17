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Дизайнер Лариса Котлярова
Дизайнеры Ростов-на-Дону, Россия
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Дизайн-проект дома 294 кв.м., Дизайнер Лариса Котлярова Дизайнер Лариса Котлярова Гостиные в эклектичном стиле
    Дизайн-проект дома 294 кв.м., Дизайнер Лариса Котлярова Дизайнер Лариса Котлярова Гостиные в эклектичном стиле
    Дизайн-проект дома 294 кв.м., Дизайнер Лариса Котлярова Дизайнер Лариса Котлярова Кухни в эклектичном стиле
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    Дизайн-проект дома 294 кв.м.

    Считаю, что человек должен окружать себя прекрасным и для меня нет большего удовольствия, чем воплощать в жизнь мечты моих клиентов. Для меня нет рамок и границ в задуманном – я работаю в любых стилях. Одинаково люблю классические и современные интерьеры. Уверенно работаю и с полными цвета интерьерами, и с монохромными, графичными.   В моей команде работают профессионалы различных сфер – отделочные бригады (ремонт под ключ), изготовление дизайнерской мебели, мебель известных брендов, текстиль, фрески и фотообои (уф печать на любых поверхностях), натуральный и искусственный камень, керамогранит, барельеф, художественная роспись стен, художники, ландшафтный дизайн и последующий уход за территорией….и многое другое.   Я не использую готовые решения, каждый проект это новое индивидуальное решение.

    Услуги
    • дизайн интерьера
    • авторский надзор
    • комплектация проекта
    • ремон
    • ремонт под ключ
    Регионы обслуживания
    Ростов-на-Дону и Россия
    Адрес
    344093 Ростов-на-Дону, Россия
    Россия
    +7-9515055797 www.kotlyarovadesign.com
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