Умный дом и автоматизация инженерных систем "под ключ".
Проектирование, комплектация, монтаж, пуско-наладка, сервисное обслуживание.
Интеграция в Apple HomeKit, Google Home, Яндекс умный дом.
- Услуги
- проектирование
- авторский надзор
- поставки оборудования
- монтаж
- пуско-наладка
- аудит
- покраска оборудования
- Регионы обслуживания
- Москва и Россия
- Адрес
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Малая Грузинская 38, офис 316
123557 Москва, Россия
Россия
+7-4991131010 homechain.ai
Законное владение
ООО "Хоумчейн Системс"
123557, г. Москва, ул. Малая Грузинская, д. 38, офис 316