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Хоумчейн системс
Инжиниринговые компании Москва, Россия
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    Умный дом и автоматизация инженерных систем "под ключ".

    Проектирование, комплектация, монтаж, пуско-наладка, сервисное обслуживание.

    Интеграция в Apple HomeKit, Google Home, Яндекс умный дом.

    Услуги
    • проектирование
    • авторский надзор
    • поставки оборудования
    • монтаж
    • пуско-наладка
    • аудит
    • покраска оборудования
    Регионы обслуживания
    Москва и Россия
    Адрес
    Малая Грузинская 38, офис 316
    123557 Москва, Россия
    Россия
    +7-4991131010 homechain.ai
    Законное владение

    ООО "Хоумчейн Системс"

    123557, г. Москва, ул. Малая Грузинская, д. 38, офис 316

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