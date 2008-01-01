Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Искусство Земли
Ландшафтные архитекторы Moskva, Россия
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Тарасовка, 2009-2011, Искусство Земли Искусство Земли
    Тарасовка, 2009-2011, Искусство Земли Искусство Земли
    Тарасовка, 2009-2011, Искусство Земли Искусство Земли
    Тарасовка, 2009-2011
    Величъ, 2008, Искусство Земли Искусство Земли
    Величъ, 2008, Искусство Земли Искусство Земли
    Величъ, 2008, Искусство Земли Искусство Земли
    Величъ, 2008
    Марсель, 2017, Искусство Земли Искусство Земли
    Марсель, 2017, Искусство Земли Искусство Земли
    Марсель, 2017, Искусство Земли Искусство Земли
    +1
    Марсель, 2017

    Ландшафты с любовью и с душой!

    Мы производим полный комплекс работ по ландшафтному проектированию и ландшафтному строительству, фитодизайну интерьеров. В своей работе мы ориентируемся на создание оригинальных по дизайну садов, имеющих собственный стиль, основываясь на знаниях и опыте, глубоком внимании к потребностям заказчика и особенностях местности. Все сотрудники, включая руководителя, имеют профильное образование в области ландшафтного строительства (Московский Государственный Университет леса, РГАУ-МСХА им. Тимирязева, колледж ландшафтного дизайна). Мы со студенческих лет работаем по специальности и за это время стали высококлассными специалистами, знающими и любящими свою работу. Это гарантирует профессиональный подход к ландшафтному дизайну участка и принятие обоснованных, тщательно продуманных инженерных решений на этапах проектирования и создания вашего сада.

    В результате наших работ вы получите:

    1. Ландшафтный проект с оригинальной идеей, отличающийся оптимальным соотношением элементов ландшафтного дизайна, устроенный по законам гармонии и эстетики, учитывающий именно ваши потребности и создающий комфортный образ жизни;

    2. Профессионально устроенный сад с применением проверенных на опыте качественных материалов, насыщенный высокотехнологичными инженерными системами для создания лучших условий для роста и развития растений, и поэтому ваш сад будет самым красивым;

    3. Специальная служба сервиса будет постоянно отслеживать состояние вашего сада и принимать необходимые меры для того, чтобы участок в любое время года имел высокодекоративный вид.

    Наша цель – создание для вас комфортной среды обитания, сочетающей в себе функциональность и красоту. 

    Мы любим свое дело и вкладываем в него душу!

    Услуги
    • Ландшафтное проектирование
    • Ландшафтный дизайн
    • Ландшафтное строительство
    • Устройство садов
    • Озеленение
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Московская область
    • Moskva
    • Россия
    Адрес
    Болотниковская, 26
    117209 Moskva, Россия
    Россия
    +7-4957959389 www.iskusstvo-zemli.ru
      Add SEO element