Ландшафты с любовью и с душой!

Мы производим полный комплекс работ по ландшафтному проектированию и ландшафтному строительству, фитодизайну интерьеров. В своей работе мы ориентируемся на создание оригинальных по дизайну садов, имеющих собственный стиль, основываясь на знаниях и опыте, глубоком внимании к потребностям заказчика и особенностях местности. Все сотрудники, включая руководителя, имеют профильное образование в области ландшафтного строительства (Московский Государственный Университет леса, РГАУ-МСХА им. Тимирязева, колледж ландшафтного дизайна). Мы со студенческих лет работаем по специальности и за это время стали высококлассными специалистами, знающими и любящими свою работу. Это гарантирует профессиональный подход к ландшафтному дизайну участка и принятие обоснованных, тщательно продуманных инженерных решений на этапах проектирования и создания вашего сада.

В результате наших работ вы получите:

1. Ландшафтный проект с оригинальной идеей, отличающийся оптимальным соотношением элементов ландшафтного дизайна, устроенный по законам гармонии и эстетики, учитывающий именно ваши потребности и создающий комфортный образ жизни;

2. Профессионально устроенный сад с применением проверенных на опыте качественных материалов, насыщенный высокотехнологичными инженерными системами для создания лучших условий для роста и развития растений, и поэтому ваш сад будет самым красивым;

3. Специальная служба сервиса будет постоянно отслеживать состояние вашего сада и принимать необходимые меры для того, чтобы участок в любое время года имел высокодекоративный вид.

Наша цель – создание для вас комфортной среды обитания, сочетающей в себе функциональность и красоту.

Мы любим свое дело и вкладываем в него душу!