Здравствуйте, хочу поделиться своим опытом. Мы очень долго мечтали о своём жилье, но из-за специфики работы мужа очень часто переезжали с места на место. Квартиры были всегда служебные, соответственно ни о каком приличном ремонте речи быть не могло. Уют создавали как могли. Но в мечтах всегда была красивая картинка. И вот когда настал заветный момент и мы кинулись на поиски дома мечты все и началось. Решили не мелочиться и купить дом. В Воронеже на тот момент мы прожили всего 2 года, поэтому город толком не знали. Поиски это отдельная тема для разговора. Но вот решение принято и мы приобрели СВОЕ жилье. Дом купили, сами того не подозревая, в достаточно приличном районе. Мне понравилось место (сосновый лес, тишина, чистейший воздух) мужа привлекло наличие бани. Но вот дом не произвёл особого впечатления. Чтобы вы понимали в доме
Была кухня 12 квадратов! Для частного дома (127 квадратов)это размер прихожей. Отсутствовал туалет на 2 этаже и гардеробная всего 1,5 квадрата. Огромная гостиная (35 кв) на первом этаже производила впечатление спортзала. А малюсенькие комнаты 2-го этажа.(3 комнаты по 10-11кв) оставляли очень много вопросов. Вот только спальня в 20 кв. радовала. Ах, да забыла о чудо-ванной на 1 этаже! Когда входишь в дом упираешься в ее косую стену! В общем купить мы его купили, правда после месяца раздумий, но вот что делать со всем этим хозяйством непонятно! Естественно к этому моменту обстановка дома была достаточно напряжённой, потому, что каждый видел все по-своему. Совершенно случайно нам посоветовали дизайнера. Решили попробовать воспользоваться ее услугами для совета по перепланировки. В глубине души очень хотелось заполучить полноценный проект, но очень пугала стоимость дизайнерского ремонта! Предложенные варианты по планировке устроили. И мы решились на полноценный проект. Работали очень быстро. Ремонт уже вовсю шёл, а мы ещё делали проект, так как через 4 месяца нужно было освободить квартиру. Поэтому перестройка, ремонт и мебель все должно решаться очень оперативно! В результате мы получили на первом этаже кухню 14 квадратов, совмещённую ванную комнату с туалетом, выделили место для небольшой прачечной (моя мечта) гостиную разделили перегородкой в результате получилась зона отдыха и небольшой кабинет. В кабинете встал раритетный стол и ниша с коллекцией самолётов (мечта мужа). Пришлось отказаться от прихожей, теперь эту функцию выполняет пристройка перед домом. Зато объединив прихожую и кухню получилось огромное пространство. Которые усолвно разделены очень современной реечной перегородкой. Однажды у нас даже измеряли кухню, не поверив что она всего 14 квадратов! На втором этаже осталось 2 спальни для сына и дочери и наша. К дочери умудрились в 11 кв. поставить кровать, рабочий стол диван и встроенное место для хранения. Это были ее пожелания, так как к ней часто приезжают с ночёвкой подружки. И ничего не мешает! Одну комнату переоборудовали под санузел. Если будете делать на втором этаже санузел ставте туда душевую кабину. Это очень удобно. Проснулся, принял душ и вниз уже идёшь готовый к трудовому дню. А ванная внизу больше для технических нужд. И общая мечта 3-х метровая гардеробная. Изначально стилистически я просила классику. Как Валентина угадала что нам это не нужно, я не знаю. Но спасибо ей за это. У нас получился очень современный уютный интерьер. Главное попадание в цвет. Ещё отдельное спасибо за авторский надзор! Купить обои, плитку и ламинат за 3 часа! Да, я бы мужа измотала, а в результате не попала бы в цвет! А контроль работников! А на какой высоте и в каком количестве сделать розетки! И куча нюансов в которых мы не разбираемся! Мой совет не бойтесь пользоваться услугами дизайнера! Я всегда говорю, что всем должны заниматься профессионалы. Валентина сумела в каждой комнате использовать различные декоративные элементы, ни разу не повториться. Она помогла и с поиском бригады и с поставщиками. Кстати приходя в магазин с дизайнером вам всегда сделают скидку. И с мебельщиками, куда, кстати Валентину вызвали, боялись не попасть в цвет! В общем у нас все получилось! Мы счастливы! И со смехом вспоминаем тот дом, который купили. Ведь теперь это очень красивое и уютное место, куда очень хочется вернуться!