Работаем от идеи до готового ремонта: создаем дизайн, составляем смету под нужный бюджет, организуем поставку материалов и делаем ремонт.

Сейчас в компании работает более 30 сотрудников, среди которых инженеры строители, прорабы, дизайнеры интерьеров, проектировщики, мастера и менеджеры по работе с клиентами.

Наши клиенты — люди, которые хотят сделать свой дом уютным и комфортным для жилья, а также компании, которым нужен надежный партнёр в области строительства и ремонта.

За время работы мы успешно сдали в работу более 200 проектов от маленьких квартир до крупных торговых площадей.

Наша миссия: Бережливый сервис по созданию качественного и функционального пространства для комфортной жизни и работы людей с прозрачными процессами в установленный срок.

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