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Комфорт Ремонт
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург, Россия
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Отзыв (8)
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    • Работаем от идеи до готового ремонта: создаем дизайн, составляем смету под нужный бюджет, организуем поставку материалов и делаем ремонт.

    Сейчас в компании работает более 30 сотрудников, среди которых инженеры строители, прорабы, дизайнеры интерьеров, проектировщики, мастера и менеджеры по работе с клиентами.

    Наши клиенты — люди, которые хотят сделать свой дом уютным и комфортным для жилья, а также компании, которым нужен надежный партнёр в области строительства и ремонта.

    За время работы мы успешно сдали в работу более 200 проектов от маленьких квартир до крупных торговых площадей.

    Наша миссия: Бережливый сервис по созданию качественного и функционального пространства для комфортной жизни и работы людей с прозрачными процессами в установленный срок.

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    Услуги
    Дизайн интерьера, ремонт помещений и ремонт офисов
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург и Россия
    Адрес
    Кушелевская дорога 12, офис 16
    195220 Санкт-Петербург, Россия
    Россия
    +7-8123099848 komfremont.ru

    Отзыв

    Евгения Шалягина
    Всем доброго дня! Довольны качеством оказанных услуг. Не зря назвали Комфорт ремонт, действительно все прошло комфортно. Двушку нам сделали с нуля в указанный срок, удобная система работы в личном кабинете, постоянная связь с менеджером проекта, фото и видеоотчеты. После проекта смета немного возросла, хотя менеджер предупреждал об этом, мы были готовы. Понравились люди, отношение к работе. Компания соблюла все договоренности. По ремонту претензий тоже нет, все работы выполнены аккуратно.Через партнеров этой же компании делали окна, потолки, межкомнатные двери, заказывали кухню. Тоже всем остались довольны. Спасибо!
    10 месяцев назад
    Мария Саидова
    Сюда пришла за дизайн проектом, менеджер предложил компенсировать его стоимость, если заключу договор на работы у них. Подкупили, ремонт тоже доверила им. Дизайнер умничка, все сделала на мой вкус, понятливая, быстро соображает. По ремонту особых косяков не заметила, на две недели затянули срок сдачи, а так все отлично. Понравился прораб, говорит много и по делу, все разъясняет, рассказывает.
    около 1 года назад
    Ольга Иванцова
    Довольна. Заключили договор, у меня был доступ в личный кабинет, там можно посмотреть график работ, те пункты, которые я уже выполнили и приняли, отчет по материалам. Прораб очень много болтает, но работу свою знает, все делает. Ремонт сделали качественно, сдали вовремя. Поверх оговоренного доплачивала, но сумма небольшая. Так же очень понравилось, что они установим онлайн камеру, благоаря которой я могла видеть что происходит в моей квартире. В конце ремонта сделали клининг и отфоткали квартиру, что менч очень порадовало. По результатам меня очень просили написать отзыв, а то плохое пишут, а хорошее нет, оставляю свой опыт
    около 1 года назад
    Показать все отзывы – 8
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