Работаем от идеи до готового ремонта: создаем дизайн, составляем смету под нужный бюджет, организуем поставку материалов и делаем ремонт.
Сейчас в компании работает более 30 сотрудников, среди которых инженеры строители, прорабы, дизайнеры интерьеров, проектировщики, мастера и менеджеры по работе с клиентами.
Наши клиенты — люди, которые хотят сделать свой дом уютным и комфортным для жилья, а также компании, которым нужен надежный партнёр в области строительства и ремонта.
За время работы мы успешно сдали в работу более 200 проектов от маленьких квартир до крупных торговых площадей.
Наша миссия: Бережливый сервис по созданию качественного и функционального пространства для комфортной жизни и работы людей с прозрачными процессами в установленный срок.
- Услуги
- Дизайн интерьера, ремонт помещений и ремонт офисов
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург и Россия
- Адрес
-
Кушелевская дорога 12, офис 16
195220 Санкт-Петербург, Россия
Россия
+7-8123099848 komfremont.ru