Olissys - это производство и установка лучшей мебели трансформер на Российском рынке. Большой выбор: Кровати-трансформер, Гардеробные системы, Шкафы, Рабочие места, и т.д.
Высокое качество, лучшие европейские материалы и комплектующие, Умный пневматический механизм трансформации, Безупречный клиентский сервис, Срок изготовления 10 дней.
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- Услуги
- Производство меб
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- Регионы обслуживания
- Москва, Россия
- Адрес
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Бульвар энтузиастов д 2
109544 Москва, Россия
Россия
+7-9155540008 olissys.com