Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Olissys
Мебель и аксессуары Москва, Россия
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
Отзыв (20)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • кровать трансформер, Olissys Olissys ГостинаяШкафы и серванты МДФ Белый
    кровать трансформер, Olissys Olissys ГостинаяДиваны и кресла
    кровать трансформер, Olissys Olissys Спальная комната Кровати и изголовья
    +4
    кровать трансформер
    Кровать трансформер, Olissys Olissys ГостинаяШкафы и серванты Белый
    Кровать трансформер, Olissys Olissys Спальная комната Кровати и изголовья
    Кровать трансформер, Olissys Olissys ГостинаяДиваны и журнальные столики
    +2
    Кровать трансформер

    Olissys - это производство и установка лучшей мебели трансформер на Российском рынке. Большой выбор: Кровати-трансформер, Гардеробные системы, Шкафы, Рабочие места, и т.д.

    Высокое качество, лучшие европейские материалы и комплектующие, Умный пневматический механизм трансформации, Безупречный клиентский сервис, Срок изготовления 10 дней.

    ИНСТАГРАМ https://www.instagram.com/olissys_official/?hl=ru

    ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ https://otzovik.com/reviews/mebelnaya_kompaniya_olissys_russia_moscow/

    YOUTUBE КАНАЛ https://www.youtube.com/channel/UCIGhQjCbmlcXs7u_xIexzBA

    Услуги
    • Производство меб
    • монтаж меб
    • меб
    • трансформер меб
    • кровать трансформер
    Регионы обслуживания
    Москва, Россия
    Адрес
    Бульвар энтузиастов д 2
    109544 Москва, Россия
    Россия
    +7-9155540008 olissys.com

    Отзыв

    Ольга Пютсеп
    С компанией знакомы давно и надёжно) Много модулей поставили в свои проекты, поскольку мы семья архитекторов. О работе компании только положительные впечатления. На своём личном заказе посмотрели работу на всех этапах. Шикарное сопровождение всех стадий: от оформления заказа, наш менеджер Николай, до доставки и установки. Самое главное достоинство- это четкость в работе и соблюдение сроков. А фотофиксация в личном кабинете-это нечто! Ну, и конечно, сама кровать благополучно используется по назначению! Спасибо огромное!
    4 месяца назад
    Сергей Инякин
    Модуль приобретался в кухню-гостиную для комфортного дневного времяпровождения с семьей, и ночного комфортного сна. Из альтернатив были угловые диваны системы аккордеон и тд, внешне ужасные, высокие цены, а функциональности никакой, поэтому наш выбор был остановлен на Мономодуль 2.0 компании Olissys. Удобный в использовании трансформер, экономит много места, при этом полноценный диван: комфортный, глубокий диван для всей семьи! Ночью это огромная кровать шириной 180 см с ортопедическим матрасом, удобная и комфортная. Классная подсветка в вечернее время украшает интерьер комнаты. Удобная подвесная система с полками, функциональные подлокотники, нам всё очень нравится). Выбирали много других вариантов диванов, ничего подобного даже не видели. Материалы очень достойные, смотрится все красиво, гармонично. Качество всего модуля на высшем уровне. Глобальная экономия пространства. Экономит пространство комнаты, в дневное время с маленьким ребенком это прям очень выручает, много места свободного для игр с детьми и семейного отдыха. Отличное обслуживание на всех уровнях. Заказывали второй модуль в спальню, привезли и установили всё в один день, всё чётко, слаженно. Менеджеры всегда консультировали грамотно, четко и ясно, онлайн тоже очень помогли с выбором цвета дивана. На второй модуль для гостиной сделали доп скидку, что было очень приятно. Большое спасибо Olissys, Вы-лучшие в своем деле !!! А нам есть с чем сравнить)))
    5 месяцев назад
    Белка Лесная
    После месячного испытания делюсь впечатлениями о мебели, которую долго выбирали, сомневались (ведь покупка дорогая), но теперь ничуть не жалеем о своем выборе. Купили кровать-трансформер с тканевой обивкой в комнату молодому человеку. Как показали праздники новогодние выбор правильный: при сложенной кровати места много в комнате и на диване все желающие могут разместится, а разложенная кровать дает комфортный сон и удобство. Выбор компании тоже оказался правильным: абсолютная пунктуальность во всем - от заключения договора до времени поставки и прибытия сборщиков. Поскольку несколько месяцев до этого происходил ремонт и бывало с поставщиками всякое (!), то оказалась очень неожиданно-приятной такая забота о клиенте. Все было на высшем уровне. Заранее предупредили, приехали вовремя как доставщики так и сборщики, были некоторые ньюансы по установке, так менеджеры дали время на их устранение и нашли время для переноса сборки. Недостатков у заказанной модели не было и нет. Сборщики вежливые, аккуратные, профессиональные, решая вопрос с монтажом говорили "на одном языке" с прорабом выясняя места прохождения проводки для избежания эксцессов; за собой все убрали. Это лучшая!!! клиентоориентированная компания за последние несколько лет моего взаимодействия с подобными поставщиками. Очень рады знакомству и желаем процветания. С уважением и поклоном за доставленный комфорт
    5 месяцев назад
    Показать все отзывы – 20
      Add SEO element