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TED SHOWROOM
Напольное покрытие Калининград, Калининградская область, Россия
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Отзыв (5)
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    Салон напольных покрытий в Калининграде – TED SHOWROOM предлагает широкий ассортимент продукции для дома и коммерческих помещений: паркет и паркетная доска, виниловая плитка lvt, ламинат, линолеум, пвх рулонный, ковры, ковролин и ковровая плитка.
    Услуги
    • Паркет и паркетная доска
    • виниловая плитка lvt
    • ламинат
    • линолеум
    • пвх рулонный
    • ковры
    • ковролин и ковровая плитка.
    Регионы обслуживания
    • Калининград
    • Калининградская область
    • Россия
    Адрес
    ул. Театральная 35, этаж 2 (205)
    236006 Калининград, Калининградская область, Россия
    Россия
    +7-4012378178

    Отзыв

    Валерия Дунаева
    Хороший ассортимент и отличное качество. А главное не было задержек с доставкой.
    почти 5 лет назад
    Julia Min
    TED SHOWROOM - это место, где царит творческая атмосфера, где можно получить профессиональную консультацию и подобрать напольное покрытие для любого проекта. Я осталась полностью довольна качественным сервисом по подбору и доставке материала. Большое спасибо команде TED SHOWROOM!
    больше 3 лет назад
    boris reut
    Светло, красиво. Достаточно уделяется время ⌚ для работы с клиентами. Пока всё хорошо.
    больше 3 лет назад
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