Салон напольных покрытий в Калининграде – TED SHOWROOM предлагает широкий ассортимент продукции для дома и коммерческих помещений: паркет и паркетная доска, виниловая плитка lvt, ламинат, линолеум, пвх рулонный, ковры, ковролин и ковровая плитка.

Услуги Паркет и паркетная доска

виниловая плитка lvt

ламинат

линолеум

пвх рулонный

ковры

ковролин и ковровая плитка. Регионы обслуживания Калининград

Калининградская область

Россия Адрес ул. Театральная 35, этаж 2 (205)

236006 Калининград, Калининградская область, Россия

Россия

+7-4012378178