Салон напольных покрытий в Калининграде – TED SHOWROOM предлагает широкий ассортимент продукции для дома и коммерческих помещений: паркет и паркетная доска, виниловая плитка lvt, ламинат, линолеум, пвх рулонный, ковры, ковролин и ковровая плитка.
- Услуги
- Паркет и паркетная доска
- виниловая плитка lvt
- ламинат
- линолеум
- пвх рулонный
- ковры
- ковролин и ковровая плитка.
- Регионы обслуживания
- Калининград
- Калининградская область
- Россия
- Адрес
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ул. Театральная 35, этаж 2 (205)
236006 Калининград, Калининградская область, Россия
Россия
+7-4012378178