Наша студия занимается объектами с полным циклом услуг.
Обмеры, планировочные решения, подбор материалов, комплектация, исполнение отделочных работ "под ключ", пошив домашнего текстиля - шторы, покрывала, скатерти, чехлы на мебель
Имеем обширную базу поставщиков мебели, света, декора, обоев, тканей, сантехники, множество образцов продукции
Работаем удаленно. Есть реализованные объекты в Москве, Санкт-Петербурге, Анапе, Краснодаре, Шарыпово, Красноярске
- Услуги
- комплектация
- дизайн помещений
- услуги отделочников
- пошив домашнего текстиля
- Регионы обслуживания
- Россия и Красноярск, Россия
- Адрес
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Новосибирская 3
660018 Красноярск, Россия
Россия
+7-9080216633
Законное владение
660018 г.Красноярск, ул. Новосибирская 3, пом.169
Студия интерьеров и текстиля "Азарин"