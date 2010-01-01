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студия интерьеров и текстиля <q>Азарин</q>
Дизайнеры интерьера Красноярск, Россия
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    • Наша студия занимается объектами с полным циклом услуг.

    Обмеры, планировочные решения, подбор материалов, комплектация, исполнение отделочных работ "под ключ", пошив домашнего текстиля - шторы, покрывала, скатерти, чехлы на мебель

    Имеем обширную базу поставщиков мебели, света, декора, обоев, тканей, сантехники, множество образцов продукции

    Работаем удаленно. Есть реализованные объекты в Москве, Санкт-Петербурге, Анапе, Краснодаре, Шарыпово, Красноярске

    Услуги
    • комплектация
    • дизайн помещений
    • услуги отделочников
    • пошив домашнего текстиля
    Регионы обслуживания
    Россия и Красноярск, Россия
    Адрес
    Новосибирская 3
    660018 Красноярск, Россия
    Россия
    +7-9080216633
    Законное владение

    660018 г.Красноярск, ул. Новосибирская 3, пом.169

    Студия интерьеров и текстиля "Азарин"

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