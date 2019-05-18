Удобно выбирать обои. Можно сразу занести несколько в избранные, а потом их сравнить. Подсказки на сайте помогают сделать правильный выбор. Достаточно информативный, приятный сайт. Мне, как клиенту очень удобно. Оформление легкое, буквально в два клика. Просто супер.
Выбрал, на мой взгляд, хорошие обои. В оклейке удобные, на стене смотрятся тоже здорово. И всё это я сам. Даже гордость берет. Никогда раньше не делал заказ подобных вещей через интернет, но нехватка времени и рабочих рук берет свое. За помощь благодарю менеджера магазина. Помощь действительно оказал большую.