Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Svitshpaler
Строительные материалы Фастов, Киевская область, Украина
Обзор 0Проекты (0) 0Книги идей (0)
Отзыв (8)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль
Новый проект
  • Стать Премиум
    • Svitshpaler
    Нажмите, чтобы закончить

    Услуги
    Новая почта
    Регионы обслуживания
    Украина, Фастов и Киевская область
    Адрес
    Ярослава Мудрого, 6
    08500 Фастов, Киевская область, Украина
    Украина
    +380-671892982 www.svitshpaler.com.ua

    Отзыв

    Инна Табачник
    Удобно выбирать обои. Можно сразу занести несколько в избранные, а потом их сравнить. Подсказки на сайте помогают сделать правильный выбор. Достаточно информативный, приятный сайт. Мне, как клиенту очень удобно. Оформление легкое, буквально в два клика. Просто супер.
    больше 4 лет назад
    Татьяна Зайцева
    Выбрал, на мой взгляд, хорошие обои. В оклейке удобные, на стене смотрятся тоже здорово. И всё это я сам. Даже гордость берет. Никогда раньше не делал заказ подобных вещей через интернет, но нехватка времени и рабочих рук берет свое. За помощь благодарю менеджера магазина. Помощь действительно оказал большую.
    больше 4 лет назад
    Дмитрий Тарайкин
    Хороший магазин
    около 1 года назад
    Показать все отзывы – 8
      Add SEO element