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Дизайн Интерьер
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург, Россия
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Проект квартиры в стиле прованс для для супружеской пары , Дизайн Интерьер Дизайн Интерьер Маленькие спальни Дерево Бежевый
    Проект квартиры в стиле прованс для для супружеской пары , Дизайн Интерьер Дизайн Интерьер Маленькие спальни Дерево Розовый
    Проект квартиры в стиле прованс для для супружеской пары , Дизайн Интерьер Дизайн Интерьер
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    Проект квартиры в стиле прованс для для супружеской пары
    Проект квартиры для семьи из четырех человек, Дизайн Интерьер Дизайн Интерьер
    Проект квартиры для семьи из четырех человек, Дизайн Интерьер Дизайн Интерьер
    Проект квартиры для семьи из четырех человек, Дизайн Интерьер Дизайн Интерьер
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    Проект квартиры для семьи из четырех человек

    Уже на протяжении долгого времени DESIGN INTERIO создает интерьеры.Мы учитываем пожелания заказчиков, современные тенденции, особенности помещения и используем премиальные материалы для отделки и декора.За все время работы мы реализовали около 100 проектов в Санкт-Петербурге, в других городах России, а также за рубежом.Направление деятельности-оформление жилых интерьеров, а также обустройство общественных помещений: ресторанов, магазинов, гостиниц, офисов.Проектирование домов из дерева.Ландшафтный дизайн и озеленение.Работа с разными стилями: современная классика, фьюжен, модерн и т. д.В отличие от большинства студий Санкт-Петербурга, мы применяем архитектурные приемы, создавая интерьеры и предметы для декора. Для достижения общего единства и гармоничности мы конструируем комфортное пространство в виде пространственной композиции, где можно добавлять аксессуары, не нарушая заданного стиля.

    Регионы обслуживания
    • Санкт-Петербург
    • Москва
    • Нижний Новгород
    • Тюмень
    • Архангельск
    • Мурманск
    • Санкт-Петербург, Россия
    Адрес
    Лиговский пр 161
    192007 Санкт-Петербург, Россия
    Россия
    +7-9643811816 design-interio.ru
    Законное владение

    191014 г.Санкт-Петербург. Басков переулок 34,литера А, помещение 2-Н.  

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