Уже на протяжении долгого времени DESIGN INTERIO создает интерьеры.Мы учитываем пожелания заказчиков, современные тенденции, особенности помещения и используем премиальные материалы для отделки и декора.За все время работы мы реализовали около 100 проектов в Санкт-Петербурге, в других городах России, а также за рубежом.Направление деятельности-оформление жилых интерьеров, а также обустройство общественных помещений: ресторанов, магазинов, гостиниц, офисов.Проектирование домов из дерева.Ландшафтный дизайн и озеленение.Работа с разными стилями: современная классика, фьюжен, модерн и т. д.В отличие от большинства студий Санкт-Петербурга, мы применяем архитектурные приемы, создавая интерьеры и предметы для декора. Для достижения общего единства и гармоничности мы конструируем комфортное пространство в виде пространственной композиции, где можно добавлять аксессуары, не нарушая заданного стиля.
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Москва
- Нижний Новгород
- Тюмень
- Архангельск
- Мурманск
- Санкт-Петербург, Россия
- Адрес
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Лиговский пр 161
192007 Санкт-Петербург, Россия
Россия
+7-9643811816 design-interio.ru
191014 г.Санкт-Петербург. Басков переулок 34,литера А, помещение 2-Н.