Уже на протяжении долгого времени DESIGN INTERIO создает интерьеры.Мы учитываем пожелания заказчиков, современные тенденции, особенности помещения и используем премиальные материалы для отделки и декора.За все время работы мы реализовали около 100 проектов в Санкт-Петербурге, в других городах России, а также за рубежом.Направление деятельности-оформление жилых интерьеров, а также обустройство общественных помещений: ресторанов, магазинов, гостиниц, офисов.Проектирование домов из дерева.Ландшафтный дизайн и озеленение.Работа с разными стилями: современная классика, фьюжен, модерн и т. д.В отличие от большинства студий Санкт-Петербурга, мы применяем архитектурные приемы, создавая интерьеры и предметы для декора. Для достижения общего единства и гармоничности мы конструируем комфортное пространство в виде пространственной композиции, где можно добавлять аксессуары, не нарушая заданного стиля.