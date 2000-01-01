Компания «Дизайнус» берет свое начало в далеком 1993 году. Тогда все

начиналось с дизайна интерьеров и реконструкции зданий. Параллельно мы

занимались графическим и промышленным дизайном. В конце 1990 мы

реализовали свои первые загородные дома, а в начале 2000-х – были

построены поселки «Стародачное» и «Чигасово-2» с нашими домами. Середины

2000-х мы активно участвуем в основных архитектурных фестивалях и

конкурсах, где ежегодно наши проекты получают призовые места. Сегодня нами разработано несколько сотен проектов загородных домов, наши интерьеры опубликованы в ведущих архитектурных СМИ.