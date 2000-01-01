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ООО <q>Дизайнус</q>
Архитекторы Москва, Россия
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Антоновка, ООО "Дизайнус" ООО 'Дизайнус'
    Антоновка, ООО "Дизайнус" ООО 'Дизайнус'
    Антоновка, ООО "Дизайнус" ООО 'Дизайнус'
    +1
    Антоновка
    Дом в Рождественно, ООО "Дизайнус" ООО 'Дизайнус'
    Дом в Рождественно, ООО "Дизайнус" ООО 'Дизайнус'
    Дом в Рождественно, ООО "Дизайнус" ООО 'Дизайнус'
    Дом в Рождественно
    Таунхаус в Рублево, ООО "Дизайнус" ООО 'Дизайнус'
    Таунхаус в Рублево, ООО "Дизайнус" ООО 'Дизайнус'
    Таунхаус в Рублево
    Интерьер дома в пос. Северный, ООО "Дизайнус" ООО 'Дизайнус'
    Интерьер дома в пос. Северный

    Компания «Дизайнус» берет свое начало в далеком 1993 году. Тогда все

    начиналось с дизайна интерьеров и реконструкции зданий. Параллельно мы

    занимались графическим и промышленным дизайном. В конце 1990 мы

    реализовали свои первые загородные дома, а в начале 2000-х – были

    построены поселки «Стародачное» и «Чигасово-2» с нашими домами. Середины

    2000-х мы активно участвуем в основных архитектурных фестивалях и

    конкурсах, где ежегодно наши проекты получают призовые места. Сегодня нами разработано несколько сотен проектов загородных домов, наши интерьеры опубликованы в ведущих архитектурных СМИ.

    Услуги
    • дизайн интерьеров
    • проектирование загородных домов
    Регионы обслуживания
    Москва и Россия
    Адрес
    125057 Москва, Россия
    Россия
    +7-4952337775 www.designus.ru
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