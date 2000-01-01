Компания «Дизайнус» берет свое начало в далеком 1993 году. Тогда все
начиналось с дизайна интерьеров и реконструкции зданий. Параллельно мы
занимались графическим и промышленным дизайном. В конце 1990 мы
реализовали свои первые загородные дома, а в начале 2000-х – были
построены поселки «Стародачное» и «Чигасово-2» с нашими домами. Середины
2000-х мы активно участвуем в основных архитектурных фестивалях и
конкурсах, где ежегодно наши проекты получают призовые места. Сегодня нами разработано несколько сотен проектов загородных домов, наши интерьеры опубликованы в ведущих архитектурных СМИ.
- Услуги
- дизайн интерьеров
- проектирование загородных домов
- Регионы обслуживания
- Москва и Россия
- Адрес
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125057 Москва, Россия
Россия
+7-4952337775 www.designus.ru