Предлагаем в наличие более 500 готовых проектов коттеджей.

Сделаем индивидуальный проект по Вашим пожеланиям.





В проекте представлены подробные размеры помещений.При необходимости доработаем планировки и фасады, доделаем/ уберем цоколь, балконы, террасы, гараж.Доработаем форму кровли/ мансарды.Изменим материал стен на теплоблоки, газоблоки, брус, каркас, кирпич.

Без СПОЗУ (без генплана/ без расположения на участке) минус 10% от стоимости этого готового проекта.





В Архитектурно-строительный проект входят все чертежи, необходимые для понимания всех моментов по всем размерам и высотам, материалам, оконным и дверным проемам. Альбом из листов формата А3 с чертежами, необходимыми для строительства дома:

-Пояснительная записка-Расположение дома именно на Вашем участке-Планы каждого этажа со всеми размерами-Планы каждого этажа с расположением мебели и оборудования-Фасады со всех сторон с размерами и отметками-Разрезы по дому для понимания всех материалов и высот по перекрытиям, этажам, кровле-План кровли-Планы перекрытий-Схема стропильной системы-Фасады с показом раскладки блоков (каркаса), перемычек и т. д.-Спецификация оконных и дверных проемов (высота, ширина, кол-во)-Все необходимые узлы для понимания основных конструкций и креплений-Визуализация (виды со всех сторон на дом с материалами в объеме)-Спецификация на все строительные материалы по фундаменту, стенам, перекрытиям, кровле и т. д.-Схема электрики (расположение розеток, выключателей, светильников)-Схема канализации, технологические проёмы для труб-Обозначение вентиляции-Получаете карту со скидкой 20% на все следующие проекты и дизайн у нас!