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M-FRESH (Архитектурно-творческая мастерская)
Архитекторы Владивосток, Россия
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    Предлагаем в наличие более 500 готовых проектов коттеджей.

    Сделаем индивидуальный проект по Вашим пожеланиям.


    В проекте представлены подробные размеры помещений.При необходимости доработаем планировки и фасады, доделаем/ уберем цоколь, балконы, террасы, гараж.Доработаем форму кровли/ мансарды.Изменим материал стен на теплоблоки, газоблоки, брус, каркас, кирпич.

    Без СПОЗУ (без генплана/ без расположения на участке) минус 10% от стоимости этого готового проекта.


    В Архитектурно-строительный проект входят все чертежи, необходимые для понимания всех моментов по всем размерам и высотам, материалам, оконным и дверным проемам. Альбом из листов формата А3 с чертежами, необходимыми для строительства дома:

    -Пояснительная записка-Расположение дома именно на Вашем участке-Планы каждого этажа со всеми размерами-Планы каждого этажа с расположением мебели и оборудования-Фасады со всех сторон с размерами и отметками-Разрезы по дому для понимания всех материалов и высот по перекрытиям, этажам, кровле-План кровли-Планы перекрытий-Схема стропильной системы-Фасады с показом раскладки блоков (каркаса), перемычек и т. д.-Спецификация оконных и дверных проемов (высота, ширина, кол-во)-Все необходимые узлы для понимания основных конструкций и креплений-Визуализация (виды со всех сторон на дом с материалами в объеме)-Спецификация на все строительные материалы по фундаменту, стенам, перекрытиям, кровле и т. д.-Схема электрики (расположение розеток, выключателей, светильников)-Схема канализации, технологические проёмы для труб-Обозначение вентиляции-Получаете карту со скидкой 20% на все следующие проекты и дизайн у нас!

    Услуги
    • Готовые проекты домов
    • Дизайн интерьеров
    • Дизайн фасадов
    • Планировки квартир
    • Индивидуальное проектирование
    • Конструктивные расчеты фундаментов
    • Сметная документация
    • Проекты лестниц
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    Регионы обслуживания
    Владивосток и Россия
    Адрес
    Кирова, 23, офис 304
    690080 Владивосток, Россия
    Россия
    +7-9242586058 m-fresh-catalog.ru

    Отзыв

    Валерий Яковлев
    Проект всё сделали быстро и грамотно
    10 месяцев назад
    Алексей Трофименко
    Хорошо
    почти 3 года назад
    Евгений Александров
    Достоинства: Собственный пиар! С рекламой ребята постарались. Маркетологи отработали на отлично. На этом, к сожалению, плюсы закончились ( Недостатки: Значительный срыв сроков сдачи проектной документации. Ошибки в конструктивных расчетах, а именно неправильный расчет сил морозного пучения. В целом впечатление создалось, что после того как отдал деньги, клиент данной организации не очень интересен. После срыва сроков сотрудники не посчитали нужным проинформировать о причинах и новых сроков выполнения работ. Клинетоориентированости -"0". Остался очень разочарован тем, что воспользовался услугами данной организации. Комментарий: Ребят, желаю Вам успехов в профессиональном росте и больше клиентов, но в настоящее время, когда куча проектных организаций оказались практически на грани банкротства- на одних стихотворениях в объявлении не выйдешь в лидеров рынка.
    больше 6 лет назад
    Показать все отзывы – 3
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