Мы предлагаем смелые дизайн-проекты квартир, загородных домов или любых других помещений общественного или жилого назначения. Проекты любой сложности в разумные сроки и за разумные деньги – вот основные приоритеты нашей студии.
- Услуги
- Разработку нескольких вариантов реконструкции квартиры
- дома
- с эргономичным расположением мебели. Разработку 3D-визуализации вашего интерьера
- позволяющую создать эффект присутствия. Вы можете оценить внешний вид
- параметры будущего интерьера помещения до начала ремонтных работ. 3D-технологии дают возможность оперативно вносить изменения в проект
- подбирать оптимальный вид
- цвет
- материалы
- мебель. Полный пакет чертежей по электрике
- сантехнике
- гипсокартонным конструкциям и т.д для квалифицированных строителей
- что исключает многочисленные просчеты
- а также лишние денежные затраты на их переделку. Вы экономите свое время на объяснении деталей проекта прорабу
- электрику
- сантехнику и другим строителям. И самое главное – Вы будете приятно удивленны ответственным отношением
- высокой производительностью
- полной самоотдачей и профессионализмом нашей студии дизайна интерьера
DMв Одессе.
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- Регионы обслуживания
- Одесса, Одесская область и Украина
- Адрес
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4536 Одесса, Одесская область, Украина
Украина
+380-633898267 Design-mari.com.ua