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DM Studio Interiors
Дизайнеры интерьера Одесса, Одесская область, Украина
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Проекты

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    • Частный дом в ЖМ Совиньон, DM Studio Interiors DM Studio Interiors Столовая комната в классическом стиле
    Частный дом в ЖМ Совиньон

    Мы предлагаем смелые дизайн-проекты квартир, загородных домов или любых других помещений общественного или жилого назначения. Проекты любой сложности в разумные сроки и за разумные деньги – вот основные приоритеты нашей студии.

    Услуги
    • Разработку нескольких вариантов реконструкции квартиры
    • дома
    • с эргономичным расположением мебели. Разработку 3D-визуализации вашего интерьера
    • позволяющую создать эффект присутствия. Вы можете оценить внешний вид
    • параметры будущего интерьера помещения до начала ремонтных работ. 3D-технологии дают возможность оперативно вносить изменения в проект
    • подбирать оптимальный вид
    • цвет
    • материалы
    • мебель. Полный пакет чертежей по электрике
    • сантехнике
    • гипсокартонным конструкциям и т.д для квалифицированных строителей
    • что исключает многочисленные просчеты
    • а также лишние денежные затраты на их переделку. Вы экономите свое время на объяснении деталей проекта прорабу
    • электрику
    • сантехнику и другим строителям. И самое главное – Вы будете приятно удивленны ответственным отношением
    • высокой производительностью
    • полной самоотдачей и профессионализмом нашей студии дизайна интерьера DM в Одессе.
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    Регионы обслуживания
    Одесса, Одесская область и Украина
    Адрес
    4536 Одесса, Одесская область, Украина
    Украина
    +380-633898267 Design-mari.com.ua
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