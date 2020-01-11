Главная задача для меня – это реализовать для людей их собственную сказку, используя свои профессиональные навыки, свой творческий потенциал, свои знания и опыт, помогать людям жить красивее, комфортнее, безопаснее – что, в конечном счёте и улучшит общее качество жизни.