Главная задача для меня – это реализовать для людей их собственную сказку, используя свои профессиональные навыки, свой творческий потенциал, свои знания и опыт, помогать людям жить красивее, комфортнее, безопаснее – что, в конечном счёте и улучшит общее качество жизни.
- Услуги
- Предоставляемые услуги:• дизайн интерьера жилых и коммерческих помещений; • перепланировки; • полный цикл проведения отделочных работ; • комплектация объекта под ключ; • моделирование и изготовление корпусной мебели
- — гардеробные
- кухни
- шкафы-купе; • проектирование и изготовление авторской мебели по индивидуальному проекту. Текстильный дизайн:• шторы и карнизы
- покрывала
- скатерти
- салфетки
- мебельные чехлы; • рулонные и римские шторы; • огромная коллекция европейских и азиатских интерьерных тканей от лучших производителей. Декорирование интерьера эксклюзивными предметами интерьера
- картинами. Осуществление авторского надзора.
- Показать все 9 услуги
- Регионы обслуживания
- Россия и Липецк
- Адрес
-
Горького, 26
398000 Липецк, Россия
Россия
+7-9036997752
Законное владение
398000, г. Липецк, ул Горького, 26