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Элла Юрик
Дизайнеры Липецк, Россия
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Кафе-бар, Элла Юрик Элла Юрик Конференц-центры в эклектичном стиле
    Кафе-бар, Элла Юрик Элла Юрик Конференц-центры в эклектичном стиле
    Кафе-бар, Элла Юрик Элла Юрик Конференц-центры в эклектичном стиле
    +1
    Кафе-бар
    Квартира с мужским характером, Элла Юрик Элла Юрик Гостиная в стиле лофт
    Квартира с мужским характером, Элла Юрик Элла Юрик Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
    Квартира с мужским характером, Элла Юрик Элла Юрик Кухня в стиле лофт
    +4
    Квартира с мужским характером
    Квартира с женским интерьером Хрустальное сияние, Элла Юрик Элла Юрик Столовая комната в эклектичном стиле
    Квартира с женским интерьером Хрустальное сияние, Элла Юрик Элла Юрик Гостиные в эклектичном стиле
    Квартира с женским интерьером Хрустальное сияние, Элла Юрик Элла Юрик Маленькие спальни
    +1
    Квартира с женским интерьером Хрустальное сияние
    Ресторан Мерлин, Элла Юрик Элла Юрик Конференц-центры в эклектичном стиле Медь / Бронза / Латунь Янтарный / Золотой
    Ресторан Мерлин, Элла Юрик Элла Юрик Конференц-центры в эклектичном стиле
    Ресторан Мерлин, Элла Юрик Элла Юрик Конференц-центры в эклектичном стиле
    +3
    Ресторан Мерлин

    Главная задача для меня – это реализовать для людей их собственную сказку, используя свои профессиональные навыки, свой творческий потенциал, свои знания и опыт, помогать людям жить красивее, комфортнее, безопаснее – что, в конечном счёте и улучшит общее качество жизни.

    Услуги
    • Предоставляемые услуги:• дизайн интерьера жилых и коммерческих помещений; • перепланировки; • полный цикл проведения отделочных работ; • комплектация объекта под ключ; • моделирование и изготовление корпусной мебели
    • — гардеробные
    • кухни
    • шкафы-купе; • проектирование и изготовление авторской мебели по индивидуальному проекту. Текстильный дизайн:• шторы и карнизы
    • покрывала
    • скатерти
    • салфетки
    • мебельные чехлы; • рулонные и римские шторы; • огромная коллекция европейских и азиатских интерьерных тканей от лучших производителей. Декорирование интерьера эксклюзивными предметами интерьера
    • картинами. Осуществление авторского надзора.
    • Показать все 9 услуги
    Регионы обслуживания
    Россия и Липецк
    Адрес
    Горького, 26
    398000 Липецк, Россия
    Россия
    +7-9036997752
    Законное владение

    398000, г. Липецк, ул Горького, 26

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