Создаю дизайн - проекты частных садов. Каждый проект соответствует пожеланиям клиента, а также "духу места". Подбираю растения и материалы для реализации проекта. Осуществляю авторский надзор за строительными работами. Предлагаю своим клиентам озеленение - завершающий этап ландшафтного благоустройства, что гарантирует соответствие проекта реальности. Консультирую по любым вопросам о дальнейшем уходом за садом.
- Услуги
- Ландшафтный дизайн и озеленение
- Регионы обслуживания
- Беларусь и Минск
- Адрес
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М.Богдановича
220000 Минск
Беларусь
+375-259493774 asterdeco.com
Беларусь, г. Минск