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Aster Garden
Ландшафтные архитекторы Минск
Обзор 5Проекты (5) 0Книги идей (0)
Отзыв (5)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Озеленение, Aster Garden Aster Garden Сад в классическом стиле
    Озеленение, Aster Garden Aster Garden Сад в стиле модерн
    Озеленение, Aster Garden Aster Garden Сад в стиле модерн
    +1
    Озеленение
    Ландшафтный дизайн городского участка, Aster Garden Aster Garden Сад Растения
    Ландшафтный дизайн городского участка, Aster Garden Aster Garden Сад Растения
    Ландшафтный дизайн городского участка, Aster Garden Aster Garden Сад Освещение
    +8
    Ландшафтный дизайн городского участка
    Цветники на Вилейке, Aster Garden Aster Garden Сад в стиле кантри
    Цветники на Вилейке, Aster Garden Aster Garden Сад в стиле кантри
    Цветники на Вилейке, Aster Garden Aster Garden Сад в стиле кантри
    +3
    Цветники на Вилейке
    Ландшафтный дизайн в Раубичах, Aster Garden Aster Garden Сад в стиле кантри
    Ландшафтный дизайн в Раубичах, Aster Garden Aster Garden Сад в стиле кантри
    Ландшафтный дизайн в Раубичах, Aster Garden Aster Garden Сад в стиле кантри
    +7
    Ландшафтный дизайн в Раубичах
    Ландшафтный дизайн в Валерьяново, Aster Garden Aster Garden Сад в эклектичном стиле
    Ландшафтный дизайн в Валерьяново, Aster Garden Aster Garden Сад в эклектичном стиле
    Ландшафтный дизайн в Валерьяново, Aster Garden Aster Garden Сад в эклектичном стиле
    +7
    Ландшафтный дизайн в Валерьяново

    Создаю дизайн - проекты частных садов. Каждый проект соответствует пожеланиям клиента, а также "духу места". Подбираю растения и материалы для реализации проекта. Осуществляю авторский надзор за строительными работами. Предлагаю своим клиентам озеленение - завершающий этап ландшафтного благоустройства, что гарантирует соответствие проекта реальности. Консультирую по любым вопросам о дальнейшем уходом за садом.

    Услуги
    Ландшафтный дизайн и озеленение
    Регионы обслуживания
    Беларусь и Минск
    Адрес
    М.Богдановича
    220000 Минск
    Беларусь
    +375-259493774 asterdeco.com
    Законное владение

    Беларусь, г. Минск

    Отзыв

    Siarhei Ka
    Если бы не кусучие цены на запчасти было бы вообще отлично. Приятный персонал. Толковый сервис) Магия 0050)))))
    около 5 лет назад
    Валентин Блажевич
    Это технический водоем ТЭЦ(купаться не советую, обрывистые берега-но рыба есть), тут нет компаний. Мастер гарден правее за перекрестком
    почти 4 года назад
    Алексей Иванов
    Хороший ассортимент. Но по автополиву не все в наличии. Персоналу 5. В новый дом все буду покупать у Вас
    почти 4 года назад
    Показать все отзывы – 5

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