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Shalashe
Мебель и аксессуары Пермь, Россия
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Стол для жизни, Shalashe Shalashe КухняКухонная мебель Дерево Многоцветный
    Стол для жизни, Shalashe Shalashe Столовая комнатаСтолы Дерево Многоцветный
    Стол для жизни, Shalashe Shalashe Рабочий кабинет Письменные столы Дерево Многоцветный
    Стол для жизни
    Кухня из слэбов и эпоксидной смолы, Shalashe Shalashe КухняКухонная мебель Дерево Многоцветный
    Кухня из слэбов и эпоксидной смолы, Shalashe Shalashe КухняКухонная мебель Дерево Многоцветный
    Кухня из слэбов и эпоксидной смолы

    Мы семейная мастерская #shalashe. Наша мастерская занимается объединением людей через мебель,мы производим дизайнерскую мебель из цельных пород древесины. Работаем с карагачом,орехом,каповой ивой и другими ,мы являемся заготовителя и древесины. Поэтому с деревом работаем вплотную. Для нас важно создавать живые изделия,которые будут частью вашего пространства. К примеру стол обеденный из слэба ,для большой семьи станет центром притяжения.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • разработка авторской мебели
    • продажа слэбов
    • изготовление мебели
    • работа со смолой эпоксидной.
    Регионы обслуживания
    Россия и СНГ и Пермь, Россия
    Награды компании
    Грамота за участие в ландшафтном фестивале
    Адрес
    Кутамышская
    614000 Пермь, Россия
    Россия
    +7-9028325540 Shalashe.ru
    Законное владение

    Г.Пермь,ул.Кутамышская 2.

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