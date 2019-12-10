Мы семейная мастерская #shalashe. Наша мастерская занимается объединением людей через мебель,мы производим дизайнерскую мебель из цельных пород древесины. Работаем с карагачом,орехом,каповой ивой и другими ,мы являемся заготовителя и древесины. Поэтому с деревом работаем вплотную. Для нас важно создавать живые изделия,которые будут частью вашего пространства. К примеру стол обеденный из слэба ,для большой семьи станет центром притяжения.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- разработка авторской мебели
- продажа слэбов
- изготовление мебели
- работа со смолой эпоксидной.
- Регионы обслуживания
- Россия и СНГ и Пермь, Россия
- Награды компании
- Грамота за участие в ландшафтном фестивале
- Адрес
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Кутамышская
614000 Пермь, Россия
Россия
+7-9028325540 Shalashe.ru
Законное владение
Г.Пермь,ул.Кутамышская 2.