Мы семейная мастерская #shalashe. Наша мастерская занимается объединением людей через мебель,мы производим дизайнерскую мебель из цельных пород древесины. Работаем с карагачом,орехом,каповой ивой и другими ,мы являемся заготовителя и древесины. Поэтому с деревом работаем вплотную. Для нас важно создавать живые изделия,которые будут частью вашего пространства. К примеру стол обеденный из слэба ,для большой семьи станет центром притяжения.