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Stroy House
Переделка и ремонт Одесса, Одесская область, Украина
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Отзыв (5)
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Проекты

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    • ЖК Costa Fontana, Stroy House Stroy House
    ЖК Costa Fontana, Stroy House Stroy House
    ЖК Costa Fontana, Stroy House Stroy House
    +7
    ЖК Costa Fontana
    Компания Stroy House предоставляет широкий спектр ремонтно-строительных и дизайн услуг по всей территорию и Украины на протяжении последних 4 лет. Ремонт вашей квартиры, коттеджа, дома, офиса или магазина под ключ на самом высоком уровне в установленные сроки — не вымысел, если за дело берется Stroy House. Мы уверены в качестве своей работы, благодаря высокой квалификации сотрудников, большому опыту и использованию только передовых технологий, инструментов и стройматериалов.
    Услуги
    Ремонт, Дизайн и Строительство
    Регионы обслуживания
    Одесса, Одесская область и Киев
    Адрес
    Маршала Малиновского 16а
    65017 Одесса, Одесская область, Украина
    Украина
    +380-674652777 Stroyhouse.od.ua
    Законное владение

    Маршала Малиновского 16 а, офис 205

    Отзыв

    Лариса Ефимук
    2 года назад закончили с этими ребятами ремонт и вот сейчас начинаем делать ремонт у родителей, пока нареканий нет, всем довольны
    больше 1 года назад
    Валентина Чухмар
    Нужно было сделать хороший ремонт,но не было свободного времени,чтобы уделить этому время,поэтому обратились к эту компанию.сначала приехали к нам для замеров,потом познакомились с дизайнером,после посмотрели два уже сделанных ремонта .когда проект сделали, то посчитали Смету и подписали уже договор.по срокам все хорошо,но можно было бы ещё раньше,если бы у нас не возникло несколько новый идей)отдельное спасибо прорабу Александру,особенно за его терпение - в этой сфере опыта нет у нас,поэтому ему приходилось нам постоянно все объяснять) В итоге сделали все очень классно и уютно
    больше 2 лет назад
    Анастасия Гурова
    Хочу поблагодарить коллектив Stroy House за качественный ремонт нашей квартиры. Данную компанию порекомендовали знакомые, которые уже делали ремонт со Stroy House. Когда мы с мужем позвонили по вопросу ремонта, нас сразу пригласили в офис, сотрудник компании, осмотрев квартиру, составил смету. Мы вместе подбирали все материалы и технику. На протяжении всего ремонта созванивались по несколько раз в день. Ремонтом остались довольны, однозначно рекомендуем данную компанию.
    больше 2 лет назад
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