Компания Stroy House предоставляет широкий спектр ремонтно-строительных и дизайн услуг по всей территорию и Украины на протяжении последних 4 лет. Ремонт вашей квартиры, коттеджа, дома, офиса или магазина под ключ на самом высоком уровне в установленные сроки — не вымысел, если за дело берется Stroy House. Мы уверены в качестве своей работы, благодаря высокой квалификации сотрудников, большому опыту и использованию только передовых технологий, инструментов и стройматериалов.

Услуги Ремонт, Дизайн и Строительство Регионы обслуживания Одесса, Одесская область и Киев Адрес Маршала Малиновского 16а

65017 Одесса, Одесская область, Украина

Украина

+380-674652777 Stroyhouse.od.ua