Компания Stroy House предоставляет широкий спектр ремонтно-строительных и дизайн услуг по всей территорию и Украины на протяжении последних 4 лет. Ремонт вашей квартиры, коттеджа, дома, офиса или магазина под ключ на самом высоком уровне в установленные сроки — не вымысел, если за дело берется Stroy House. Мы уверены в качестве своей работы, благодаря высокой квалификации сотрудников, большому опыту и использованию только передовых технологий, инструментов и стройматериалов.
- Услуги
- Ремонт, Дизайн и Строительство
- Регионы обслуживания
- Одесса, Одесская область и Киев
- Адрес
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Маршала Малиновского 16а
65017 Одесса, Одесская область, Украина
Украина
+380-674652777 Stroyhouse.od.ua
Законное владение
Маршала Малиновского 16 а, офис 205