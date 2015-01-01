Старые добрые традиции викторианского стиля на кухне

Как можно догадаться по названию, викторианский стиль сформировался в Англии в эпоху правления королевы Виктории. Этот стиль так широко распространился по миру и стал в свою очередь для различных интерпретаций в силу своей эклекти…

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