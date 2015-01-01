Студия с опытом работы более 10 лет в сфере дизайна интерьера.
- Услуги
- Проектирование частных апартаментов и общественных заведений
- Регионы обслуживания
- РБ и Вся Россия
- Награды компании
- Сертификат
Современный и классический интерьер 2014 – от идеи к реализации. г.Москва, 2014 г.
- Сертификат
Современный и классический интерьер 2013 – от идеи к реализации. г.Москва, 2013 г.
- Стажировка, г.Лондон, 2013 г.
- Сертификаты о повышении квалификации
Истоки и современное развитие дизайнаг. Лондон, 2010 г.
- Диплом третьей премии конкурса
Дизайн-Дебют2008, г.Санкт-Петебрург
- Диплом с отличием
RHODECг.Лондон 2008 г.
- Диплом УЦ
Конто, г.Санкт-Петербург", 2005 г.
- Сертификат
- Адрес
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Восточная 129-128
220013 Минск
Беларусь
+375-296862265 www.angelikamoroz.by
220070 г.Минск ул.Ванеева, д.12, к.47