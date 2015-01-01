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Angelika Moroz interior design
Дизайнеры интерьера Минск
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Проекты

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    • Алиса в стране чудес, Angelika Moroz interior design Angelika Moroz interior design Кухня в классическом стиле
    Алиса в стране чудес, Angelika Moroz interior design Angelika Moroz interior design Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Алиса в стране чудес, Angelika Moroz interior design Angelika Moroz interior design Прихожая, коридор и лестницыАксессуары и декор
    +27
    Алиса в стране чудес
    Апартаменты в ЖК "Маяк" г. Минск, Angelika Moroz interior design Angelika Moroz interior design Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    Апартаменты в ЖК "Маяк" г. Минск, Angelika Moroz interior design Angelika Moroz interior design Столовая комната в эклектичном стиле
    Апартаменты в ЖК "Маяк" г. Минск, Angelika Moroz interior design Angelika Moroz interior design Кухни в эклектичном стиле
    +19
    Апартаменты в ЖК "Маяк" г. Минск

    Студия с опытом работы более 10 лет в сфере дизайна интерьера.

    Услуги
    Проектирование частных апартаментов и общественных заведений
    Регионы обслуживания
    РБ и Вся Россия
    Награды компании
    • Сертификат Современный и классический интерьер 2014 – от идеи к реализации. г.Москва, 2014 г.
    • Сертификат Современный и классический интерьер 2013 – от идеи к реализации. г.Москва, 2013 г.
    • Стажировка, г.Лондон,  2013 г.
    • Сертификаты о повышении квалификации Истоки и современное развитие дизайна г. Лондон, 2010 г.
    • Диплом третьей премии конкурса Дизайн-Дебют 2008, г.Санкт-Петебрург
    • Диплом с отличием RHODEC г.Лондон 2008 г.
    • Диплом УЦ Конто, г.Санкт-Петербург", 2005 г.
    Адрес
    Восточная 129-128
    220013 Минск
    Беларусь
    +375-296862265 www.angelikamoroz.by
    Законное владение

    220070 г.Минск ул.Ванеева, д.12, к.47

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