Студия М5 предлагает профессиональные и креативные решения в области дизайна интерьера, архитектуры и 3D визуализации. Наша работа направлена на то, чтобы обеспечить удобство и эстетически приятное восприятие окружающего вас пространства, от маленькой уютной квартиры или небольшого загородного домика до просторного офисного павильона или пафосного ресторана.
- Услуги
- Interior Design, 3D vizualization и Architecture
- Регионы обслуживания
- Беларусь
- СНГ
- Европа.
- Minsk
- Адрес
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ponomarenko 35A
220000 Minsk
Беларусь
+375-295618626 m5-project.by