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M5 studio
Дизайнеры интерьера Minsk
Обзор 7Проекты (7) 1Книги идей (1)
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Проекты

Новый проект
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    • Проект CONTEMP, M5 studio M5 studio Спальня в классическом стиле Дерево Белый
    Проект CONTEMP, M5 studio M5 studio Спальня в классическом стиле ДСП Бежевый
    Проект CONTEMP, M5 studio M5 studio Ванная в классическом стиле Керамика Бежевый
    +9
    Проект CONTEMP
    проект Breeze, M5 studio M5 studio Гостиная в скандинавском стиле ДСП Бирюзовый
    проект Breeze, M5 studio M5 studio Кухня в скандинавском стиле ДСП Белый
    проект Breeze, M5 studio M5 studio Кухня в скандинавском стиле Дерево Бирюзовый
    +11
    проект Breeze
    Проект White & Wood, M5 studio M5 studio Гостиная в скандинавском стиле Кирпичи Белый
    Проект White & Wood, M5 studio M5 studio Гостиная в скандинавском стиле Дерево Бежевый
    Проект White & Wood, M5 studio M5 studio Кухня в скандинавском стиле ДСП Белый
    +7
    Проект White & Wood
    проект LIGHTHOUSE, M5 studio M5 studio Кухня в стиле минимализм Керамика Белый
    проект LIGHTHOUSE, M5 studio M5 studio Гостиная в стиле минимализм Керамика Черный
    проект LIGHTHOUSE, M5 studio M5 studio Гостиная в стиле минимализм Дерево Бежевый
    +13
    проект LIGHTHOUSE
    Интерьер пиццерии #buongiorno, M5 studio M5 studio Конференц-центры в стиле лофт
    Интерьер пиццерии #buongiorno, M5 studio M5 studio Конференц-центры в стиле лофт
    Интерьер пиццерии #buongiorno, M5 studio M5 studio Конференц-центры в стиле лофт
    +10
    Интерьер пиццерии #buongiorno
    WOOD project, M5 studio M5 studio Кухня в стиле минимализм
    WOOD project, M5 studio M5 studio Гостиная в стиле минимализм
    WOOD project, M5 studio M5 studio Гостиная в стиле минимализм
    +7
    WOOD project
    Показать все 7 проекты

    Студия М5 предлагает профессиональные и креативные решения в области дизайна интерьера,  архитектуры и 3D визуализации. Наша работа направлена на то, чтобы обеспечить удобство и эстетически приятное восприятие окружающего вас пространства, от маленькой уютной квартиры или небольшого загородного домика до просторного офисного павильона или пафосного ресторана.

    Услуги
    Interior Design, 3D vizualization и Architecture
    Регионы обслуживания
    • Беларусь
    • СНГ
    • Европа.
    • Minsk
    Адрес
    ponomarenko 35A
    220000 Minsk
    Беларусь
    +375-295618626 m5-project.by
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