Дизайнер интерьера Москва и Мо. Создаю дизайн-проекты "под ключ" совместно со вторым дизайнером-проектировщиком, веду авторский надзор, имею собственную квалифицированную строительную бригаду. Если вы хотите грамотное планировочное решение вашей квартиры или дома, возможно магазина, бассейна, фитнеса итд, обращайтесь, рада буду помочь в любом проектировании! Мы за интересные идеи и грамотные решения применимые в жизни. Опыт работы более 10 лет. Пример дизайн-проекта высылаю по запросу.

Услуги Дизайнер интерьера Регионы обслуживания Москва и Россия Адрес 115211 Москва, Россия

Россия

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