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Katepromdesign
Дизайнеры интерьера Москва, Россия
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Дизайн-проект квартиры ЖК "Донской олимп", Katepromdesign Katepromdesign Кухонные блоки ДСП Серый
    Дизайн-проект квартиры ЖК "Донской олимп", Katepromdesign Katepromdesign Гостиная в стиле минимализм Изделия из древесины Серый
    Дизайн-проект квартиры ЖК "Донской олимп", Katepromdesign Katepromdesign Гостиная в стиле минимализм Серый
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    Дизайн-проект квартиры ЖК "Донской олимп"
    Дизайнер интерьера Москва и Мо. Создаю дизайн-проекты "под ключ" совместно со вторым дизайнером-проектировщиком, веду авторский надзор, имею собственную квалифицированную строительную бригаду. Если вы хотите грамотное планировочное решение вашей квартиры или дома, возможно магазина, бассейна, фитнеса итд, обращайтесь, рада буду помочь в любом проектировании! Мы за интересные идеи и грамотные решения применимые в жизни. Опыт работы более 10 лет. Пример дизайн-проекта высылаю по запросу.
    Услуги
    Дизайнер интерьера
    Регионы обслуживания
    Москва и Россия
    Адрес
    115211 Москва, Россия
    Россия
    +7-9099243932
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