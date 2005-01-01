Можно сказать, что это один из многих случаев, когда вы можете "попасть" и поработать с непрофессионалами и хамами. Хотя общение с "компанией" АРК Дизайн начинается вполне себе неплохо: молодой и обходительный "руководитель" Денис продает услугу очень грамотно и хорошо. Обратите внимание на некоторые нюансы в начале общения: нужно заполнить анкету заказчика о предпочтениях (ее никто не будет даже читать), подписать договор (с ИП-руководителем), где каждый этап проекта вы оплачиваете по предоплате с привязкой к курсу доллара (в договоре прописана общая сумма в рублях), с минимальным процентом за просрочку выполнения со стороны ИП. Проблемы у меня начались, когда я поняла, что присылаемые дизайнером студии визауализации совершенно далеки от того, что я ожидала (референсы я показывала, пожелания озвучивала). Плюс постоянные недочеты, недоделки - и все равно присылаемые решения вызывали недоумение и вопросы к профессионализму (в том числе, профессиональному кругозору) дизайнеров. Проект был несложный, но интересный, на мой взгляд. На этапе, когда проект уже должен был быть у меня целиком, а еще не была готова 2ая стадия (визуализация), после 4х переписок с корректировками с моей стороны, ребята просто пропали на 20 дней. Пришлось самой о себе напоминать, на что получила хамский разговор "руководителя": оказывается, я тоже молчу месяцами (нет), задерживаю оплату (нет), и так напрашиваюсь, скорее всего, на скидку. Желание наказать такое выполнение услуги вылилось в составление претензии у адвоката, где прописаны были все нюансы по договору, которые не были соблюдены. По сохраненной переписке адвокат рекомендовала идти в суд, были основания очень существенные. ИП Нагорнов Денис позвонил, сказал, что претензию он не будет даже смотреть, нет желания, даже если я ее привезу, ее никто не зарегистрирует. Сообщил, что готов отдать проект через неделю после последней предоплаты. Суда не боится, а я могу остаться без проекта, за который внесла уже 70% оплаты. Неприятное общение закончилось на том, что я потребовала вычесть сумму пени и сумму переплаты, которую мне насчитали во 2ой предоплате. Четко по каждой цифре по договору. Денис пытался еще торговаться за 30руб, ссылаясь на какие-то бессмысленные аргументы, но в конце концов кинул снисходительное "оплачивайте". В итоге я сама предложила сделать дополнительное соглашение к договору, предложила сама встречу для подписания этого соглашения.
К сожалению, сложно передать весь спектр и оттенки общения с господином Нагорновым, но стиль его наводит на мысли, что вы общаетесь с некомпетентным, незрелым и дерзким "руководителем", который под громким названием "студия дизайна" работает не в своей сфере. Думаю, что и ответ на этот отзыв тоже будет в стиле: вы не совсем адекватны, мы же 4ре года на рынке, толпа положительных отзывов, "возможно, это личная неприязнь" (с).
Пару слов о студии. Дизайн интерьера в студии в основном делается для красивой картинки в портфолио. Его функциональная часть отсутствует начисто. Делаете ванну? Забудьте про полочки и шкафчики, ставьте принадлежности и косметику на ванну. Надо повестить полотенце? Забудьте про крючки, по мнению дизайнера надо вешать мокрое или сухое полотенце на змеевик. Гениально! Браво! Как дизайнер, скажу дизайн интерьера для того и нужен чтобы совместить красоту и функциональность.
Выражаю огромную благодарность студии Арк Дизайн, а именно Кире и Денису за прекрасный проект моей 2-комнатной квартиры! Кира сделала все именно так,как я хотела и представляла себе до начала работы. Взаимопонимание с дизайнером было достигнуто еще на самой первой встрече, поэтому Кира попала в мои пожелания с первого раза. Очень понравилось, что в студии предоставляют подробные рекомендации где можно купить все необходимые для ремонта материалы, включая карту мебели. Спасибо, Арк Дизайн - буду советовать вас друзьям и коллегам!