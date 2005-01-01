Дизайн интерьера квартир, домов, офисов, кафе, ресторанов, баров и других жилых и общественных помещений. Авторский надзор проектов. Архитектурное проектирование и дизайн экстерьера. Опыт работы 13 лет (с 2005 г. на рынке). Более 300 реализованных "под ключ" проектов в Беларуси, России, Украине. Свои бригады рабочих.