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Строительно – ландшафтная компания <q>Цвентана</q>
Ландшафтные архитекторы Москва, Россия
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Проекты

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    • Ландшафтное проектирование, Строительно - ландшафтная компания "Цвентана" Строительно - ландшафтная компания 'Цвентана'
    Ландшафтное проектирование, Строительно - ландшафтная компания "Цвентана" Строительно - ландшафтная компания 'Цвентана'
    Ландшафтное проектирование
    Мощение дорожно тропиночной сети, Строительно - ландшафтная компания "Цвентана" Строительно - ландшафтная компания 'Цвентана'
    Мощение дорожно тропиночной сети, Строительно - ландшафтная компания "Цвентана" Строительно - ландшафтная компания 'Цвентана'
    Мощение дорожно тропиночной сети, Строительно - ландшафтная компания "Цвентана" Строительно - ландшафтная компания 'Цвентана'
    Мощение дорожно тропиночной сети
    Благоустройство и озеленение территорий, Строительно - ландшафтная компания "Цвентана" Строительно - ландшафтная компания 'Цвентана'
    Благоустройство и озеленение территорий, Строительно - ландшафтная компания "Цвентана" Строительно - ландшафтная компания 'Цвентана'
    Благоустройство и озеленение территорий, Строительно - ландшафтная компания "Цвентана" Строительно - ландшафтная компания 'Цвентана'
    Благоустройство и озеленение территорий

    ООО «Цвентана» строительно-ландшафтная компания. Оказываем полный комплекс услуг по созданию красивых садов и парков. Разрабатываем дизайн-проект ландшафтов. Выполняем отвод дождевых вод с участка, с установкой точечных дождеприемников и устройством дренажных колодцев. Выполняем работы по мощению дорожек и площадок. Бетонируем въездные площадки и отмостки домов. Устраиваем отсыпки различные и пошаговые тропинки. Монтируем поливочные системы от ручного водопровода до автомата. Устраиваем ландшафтное освещение на участке с установкой ландшафтных фонарей. Создаем красивые газоны от универсальных до партерных. Газоны посевные и рулонные. Создаем цветники и миксбордеры. Строим подпорные стенки и искусственные водоемы с монтажем необходимого оборудования. Озеленяем территории. Сажаем деревья и кустарники.

    Услуги
    • Благоустройство
    • озеленение
    • мощение дорожек
    • монтаж систем автополива
    • устройство газона
    • вертикальная планировка
    • земляные работы
    • осушающий дренаж
    • дренажный колодец
    • ревизионный колодец
    • кольцевой дренаж дома
    • ливневка
    • дождеприемник
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    Регионы обслуживания
    МО, Москва и Россия
    Адрес
    Профсоюзная д. 26
    123456 Москва, Россия
    Россия
    +7-4993470567 cventanamsk.ru
    Законное владение

    г. Москва, ул. Профсоюзная д. 26/44

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