ООО «Цвентана» строительно-ландшафтная компания. Оказываем полный комплекс услуг по созданию красивых садов и парков. Разрабатываем дизайн-проект ландшафтов. Выполняем отвод дождевых вод с участка, с установкой точечных дождеприемников и устройством дренажных колодцев. Выполняем работы по мощению дорожек и площадок. Бетонируем въездные площадки и отмостки домов. Устраиваем отсыпки различные и пошаговые тропинки. Монтируем поливочные системы от ручного водопровода до автомата. Устраиваем ландшафтное освещение на участке с установкой ландшафтных фонарей. Создаем красивые газоны от универсальных до партерных. Газоны посевные и рулонные. Создаем цветники и миксбордеры. Строим подпорные стенки и искусственные водоемы с монтажем необходимого оборудования. Озеленяем территории. Сажаем деревья и кустарники.