ООО «Цвентана» строительно-ландшафтная компания. Оказываем полный комплекс услуг по созданию красивых садов и парков. Разрабатываем дизайн-проект ландшафтов. Выполняем отвод дождевых вод с участка, с установкой точечных дождеприемников и устройством дренажных колодцев. Выполняем работы по мощению дорожек и площадок. Бетонируем въездные площадки и отмостки домов. Устраиваем отсыпки различные и пошаговые тропинки. Монтируем поливочные системы от ручного водопровода до автомата. Устраиваем ландшафтное освещение на участке с установкой ландшафтных фонарей. Создаем красивые газоны от универсальных до партерных. Газоны посевные и рулонные. Создаем цветники и миксбордеры. Строим подпорные стенки и искусственные водоемы с монтажем необходимого оборудования. Озеленяем территории. Сажаем деревья и кустарники.
- Услуги
- Благоустройство
- озеленение
- мощение дорожек
- монтаж систем автополива
- устройство газона
- вертикальная планировка
- земляные работы
- осушающий дренаж
- дренажный колодец
- ревизионный колодец
- кольцевой дренаж дома
- ливневка
- дождеприемник
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- Регионы обслуживания
- МО, Москва и Россия
- Адрес
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Профсоюзная д. 26
123456 Москва, Россия
Россия
+7-4993470567 cventanamsk.ru
г. Москва, ул. Профсоюзная д. 26/44