Студия занимается проектированием индивидуальных жилых домов, разработкой интерьеров жилых и общественных зданий. Разработкой дизайна экстерьера в целом, так и отдельных элементов. Успешно сотрудничает со строительными компаниями города.
- Услуги
- Проектирование индивидуальных жилых домов и малых архитектурных форм
- дизайн интерьеров жилых и общественных зданий
- Регионы обслуживания
- Калининградская область
- г.Москва
- Адрес
-
Московский проспект, 40
236038 Калининград
Россия
+7-9520556665 andreevalentina.wix.com/dizz