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Андреева Валентина
Архитекторы Калининград
Обзор 10Проекты (10) 2Книги идей (2)
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Проекты

Новый проект
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    • Салон красоты, Андреева Валентина Андреева Валентина Коммерческие помещения
    Салон красоты, Андреева Валентина Андреева Валентина Коммерческие помещения
    Салон красоты, Андреева Валентина Андреева Валентина Коммерческие помещения
    +11
    Салон красоты
    Дизайн первого этажа ИЖД, Андреева Валентина Андреева Валентина Ванная в классическом стиле Плитка
    Дизайн первого этажа ИЖД, Андреева Валентина Андреева Валентина Ванная в классическом стиле Плитка
    Дизайн первого этажа ИЖД, Андреева Валентина Андреева Валентина Кухня в классическом стиле
    +5
    Дизайн первого этажа ИЖД
    Квартира. Мой только виз (превью), Андреева Валентина Андреева Валентина Ванная в классическом стиле
    Квартира. Мой только виз (превью), Андреева Валентина Андреева Валентина Ванная в классическом стиле
    Квартира. Мой только виз (превью), Андреева Валентина Андреева Валентина Гардеробная в классическом стиле
    +6
    Квартира. Мой только виз (превью)
    Интерьер индивидуального жилого дома для троих человек., Андреева Валентина Андреева Валентина Ванная в классическом стиле
    Интерьер индивидуального жилого дома для троих человек., Андреева Валентина Андреева Валентина Кухня в классическом стиле
    Интерьер индивидуального жилого дома для троих человек., Андреева Валентина Андреева Валентина Ванная в классическом стиле
    +10
    Интерьер индивидуального жилого дома для троих человек.
    квартира для энергичной семьи из пяти человек., Андреева Валентина Андреева Валентина Кухня в классическом стиле
    квартира для энергичной семьи из пяти человек., Андреева Валентина Андреева Валентина Гостиная в классическом стиле
    квартира для энергичной семьи из пяти человек., Андреева Валентина Андреева Валентина Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    +16
    квартира для энергичной семьи из пяти человек.
    Квартира на берегу моря для одного человека., Андреева Валентина Андреева Валентина Гостиная в классическом стиле
    Квартира на берегу моря для одного человека., Андреева Валентина Андреева Валентина Гостиная в классическом стиле
    Квартира на берегу моря для одного человека., Андреева Валентина Андреева Валентина Гостиная в классическом стиле
    +6
    Квартира на берегу моря для одного человека.
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    Студия занимается проектированием индивидуальных жилых домов, разработкой  интерьеров жилых и общественных зданий. Разработкой дизайна экстерьера в целом, так и отдельных элементов. Успешно сотрудничает со строительными компаниями города.

    Услуги
    • Проектирование индивидуальных жилых домов и малых архитектурных форм
    • дизайн интерьеров жилых и общественных зданий
    Регионы обслуживания
    • Калининградская область
    • г.Москва
    Адрес
    Московский проспект, 40
    236038 Калининград
    Россия
    +7-9520556665 andreevalentina.wix.com/dizz

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