Мы оказываем весь комплекс дизайнерских услуг от проектирования до реализации под ключ. Работаем с жилыми и общественными интерьерами. Имеем опыт в данной сфере более 10 лет. Осуществляем полную комплектацию объектов, работая непосредственно с производителями отделочных материалов, мебели и освещения. Имеем собственные отделочные бригады.
- Услуги
- дизайн-проект, авторский надзор и комплектация
- Регионы обслуживания
- Москва
- Санкт-Петербург
- Прибалтика
- Санкт-Петербург, Россия
- Адрес
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197101 Санкт-Петербург, Россия
Россия
+7-9219593187 levinterior.com