Мы оказываем весь комплекс дизайнерских услуг от проектирования до реализации под ключ. Работаем с жилыми и общественными интерьерами. Имеем опыт в данной сфере более 10 лет. Осуществляем полную комплектацию объектов, работая непосредственно с производителями отделочных материалов, мебели и освещения. Имеем собственные отделочные бригады.