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LEVI interior
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург, Россия
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Проекты

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    • ЖК "Остров" - 80кв.м, LEVI interior LEVI interior Гостиная в стиле модерн Дерево Янтарный / Золотой
    ЖК "Остров" - 80кв.м, LEVI interior LEVI interior Встроенные кухни Керамика Эффект древесины
    ЖК "Остров" - 80кв.м, LEVI interior LEVI interior Гостиная в стиле модерн Дерево Янтарный / Золотой
    +5
    ЖК "Остров" - 80кв.м

    Мы оказываем весь комплекс дизайнерских услуг от проектирования до реализации под ключ. Работаем с жилыми и общественными интерьерами. Имеем опыт в данной сфере более 10 лет. Осуществляем полную комплектацию объектов, работая непосредственно с производителями отделочных материалов, мебели и освещения. Имеем собственные отделочные бригады.

    Услуги
    дизайн-проект, авторский надзор и комплектация
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Санкт-Петербург
    • Прибалтика
    • Санкт-Петербург, Россия
    Адрес
    197101 Санкт-Петербург, Россия
    Россия
    +7-9219593187 levinterior.com
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