Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Ольга Рыженко
Дизайнеры интерьера Екатеринбург, Россия
Обзор 0Проекты (0) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль
Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дом в Аверино, Ольга Рыженко Ольга Рыженко Ванная комната в эклектичном стиле
    Дом в Аверино, Ольга Рыженко Ольга Рыженко Ванная комната в эклектичном стиле
    Дом в Аверино, Ольга Рыженко Ольга Рыженко Ванная комната в эклектичном стиле
    +32
    Нажмите, чтобы закончить
    Друзья, приветствую Вас! Я Ольга Рыженко. Занимаюсь дизайном интерьеров более 10 лет. Есть опыт работы как с коммерческими структурами, так и с частными лицами. Почему мне не сидится на одном месте? Потому что хочу развиваться вместе с вами, делиться своими знаниями в области дизайна, помогать создавать ваш уникальный образ квартиры, загородного дома или нежилого помещения. Почему я? Предложу вам несколько вариантов дизайна, доработаю его с учетом ваших пожеланий, составлю смету проекта с учетом стоимости материалов вашего региона. Регулярное посещение семинаров и выставок помогает быть в курсе последних тенденций. Предлагаю услуги по профессиональному дизайну интерьеров квартир, загородных домов, общественных помещений. В готовом альбоме будут: - согласованная вами планировка с указанием мебели и сантехники; - реалистичная 3d визуализация каждого помещения с нескольких видовых точек; - план пола; - план потолка; - разрезы по потолку, - план со светильниками с указанием артикулов; - план с розетками и выключателями; - развертки стен; - ведомость отделки с подсчетом материалов; - адреса магазинов, где это все купить. Прочие услуги: - консультации; - проектирование; - составление сметы по дизайн-проекту (формат Excel. Содержание: стоимость работ и материалов с учетом проекта. Возможность редактирования); - авторский надзор; - строительные и отделочные работы.
    Регионы обслуживания
    Екатеринбург, Россия
    Адрес
    620107 Екатеринбург, Россия
    Россия
    +7-9028778778
      Add SEO element