Друзья, приветствую Вас! Я Ольга Рыженко. Занимаюсь дизайном интерьеров более 10 лет. Есть опыт работы как с коммерческими структурами, так и с частными лицами. Почему мне не сидится на одном месте? Потому что хочу развиваться вместе с вами, делиться своими знаниями в области дизайна, помогать создавать ваш уникальный образ квартиры, загородного дома или нежилого помещения. Почему я? Предложу вам несколько вариантов дизайна, доработаю его с учетом ваших пожеланий, составлю смету проекта с учетом стоимости материалов вашего региона. Регулярное посещение семинаров и выставок помогает быть в курсе последних тенденций. Предлагаю услуги по профессиональному дизайну интерьеров квартир, загородных домов, общественных помещений. В готовом альбоме будут: - согласованная вами планировка с указанием мебели и сантехники; - реалистичная 3d визуализация каждого помещения с нескольких видовых точек; - план пола; - план потолка; - разрезы по потолку, - план со светильниками с указанием артикулов; - план с розетками и выключателями; - развертки стен; - ведомость отделки с подсчетом материалов; - адреса магазинов, где это все купить. Прочие услуги: - консультации; - проектирование; - составление сметы по дизайн-проекту (формат Excel. Содержание: стоимость работ и материалов с учетом проекта. Возможность редактирования); - авторский надзор; - строительные и отделочные работы.

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